Continúa la renovación de Telemadrid tras el nombramiento de José Antonio Sánchez como nuevo administrador provisional. Tras el cese de la anterior cúpula directiva, este lunes han trascendido los cambios que se van a producir en los 'Telenoticias' de cara a la nueva temporada: Lourdes Maldonado, Rocío Delgado y Manu Pérez no seguirán estando al frente de sus respectivas ediciones.

La propia Delgado ha confirmado la noticia en su cuenta de Twitter. La periodista anunciaba esta tarde que no seguirá presentando la segunda edición del informativo: "Hoy me reincorporo a Telemadrid después de las vacaciones, pero ya no será presentando el Telenoticias 2". Además, avanza que a partir de ahora pasará a formar parte de la redacción de Sociedad y Cultura.

"Fui feliz en el TN2. ¡Muchas gracias por vuestro cariño todo este tiempo!", finaliza Delgado, que ha capitaneado el informativo nocturno de Telemadrid desde 2017, primero junto a Javier Gómez y más adelante junto a Manu Pérez, que debutó en la autonómica madrileña en 2019 procedente de Canal Extremadura.

Hoy me reincorporo a Telemadrid después de las vacaciones, pero ya no será presentando el Telenoticias 2, sino como redactora de Sociedad y Cultura. Fui feliz en el TN2. ¡Muchas gracias por vuestro cariño todo este tiempo! Seguimos ☺️ pic.twitter.com/FnOcCvAOpM — Rocío Delgado (@RocioDelgadoP_) 1 de septiembre de 2021

También iniciará una nueva etapa profesional Lourdes Maldonado. La periodista, uno de los rostros principales de 'Antena 3 Noticias' durante 17 años, aterrizó en Telemadrid en el año 2017 bajo la dirección general de José Pablo López. Por aquel entonces se inició una etapa de cuatro años en la que se consiguió recuperar la audiencia perdida de la autonómica durante el mandato de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.