Tras la gran final de 'Supervivientes 2021', Gianmarco quiso hablar ayer sin pelos en la lengua de varios personajes de Telecinco. En su paso por 'Viernes Deluxe', el exconcursante se sometió al juicio de los colaboradores para valorar su paso por el programa en el 'Deluxe'. Lejos de esquivar los asuntos más delicados, el entrevistado quiso cargar duramente contra Olga Moreno y Marta López.

El exparticipante de 'Gran Hermano VIP' hizo balance del concurso y habló de su opinión sobre la ganadora: "Es súper estratega y sabiendo que está con Antonio David no es algo que me sorprende. Yo he aplaudido que haya ganado, pero no la he felicitado", ha sentenciado.

El joven criticó que antes de que diera comienzo la edición, Moreno probó suerte acercándose a él: "Me dijo que estuviéramos juntos. Su marido le había dicho que yo era un buen chico. Me habló de nominaciones en la semana que arrancó el programa", añadió como repulsa a la que ha sido su compañera.

Gianmarco mostró su postura sobre Marta López, que se ha mostrado del lado de la ganadora de la temporada durante estos meses: "Necesitaba un motivo para seguir en la televisión y tener trabajo. Solo por eso ha defendido a Olga. Creo que las dos son igual de falsas".