A todos nos gusta darnos un capricho de vez en cuando que nos haga vivir un momento mágico e irrepetible. En este sentido, disfrutar de la comida de alguno de los mejores cocineros de España es ese instante especial para mucha gente. Córdoba cuenta con establecimientos donde degjstar una comida o cena de primer nivel, aunque la diversidad de listas que escogen a los mejores restaurantes de una ciudad es casi infinita. Ahora, se ha publicado "la lista de las listas" en la que se seleccionan los 35 mejores establecimientos de España, entre los que se encuentra uno de Córdoba en undécimo puesto.

"La lista de las listas"

Y es que, para unificar criterios y contar con una clasificiación general de restaurantes en toda España, Prensa Ibérica, grupo de comunicación al que pertenece Diaro CÓRDOBA, ha elaborado la suya propia en base a los datos de los cuatro principales analistas de hostelería a nivel internacional, como son Best, la Michelin, Opinionated About Dining (OAD) y The Best Chef.

La metodología para asignar los puntos ha sido la siguiente: si restaurante o chef español encabeza una lista se le dan cuatro puntos. Si está en el ‘top 3’, 3,5, si está entre los diez primeros, 3 puntos. A los que están entre el 11 y el 25, reciben 2 puntos. Del 26 al 50, uno. Del 51 al 100, 0,5 puntos. Y si, como es el caso de la lista OAD, hay restaurantes hasta la posición 150, se les otorga 0,25 puntos.

Una vez hecho esto, se suman todas las puntuaciones y se obtiene así el resultado de los 35 mejores restaurantes de España. La única excepción es Michelin, donde se ha otorgado tantos puntos como estrellas tiene el restaurante.

Los cinco mejores del país

DiverXO (Madrid) - 12,5 puntos - (3 estrellas Michelin, 3,5 por 50 Best, 2 por OAD, 4 por The Best Chef). Disfrutar (Barcelona) - 10,5 puntos - (2 por Michelin, 3,5 por 50 Best, 2 por OAD, 3 por The Best Chef). El Celler de Can Roca (Girona) - 9,5 puntos - (3 por Michelin, 2 por 50 Best, 1 de OAD, 3,5 por The Best Chef). Etxebarri (Axpe, Bizkaia) - 9,5 puntos - (1 por Michelin, 3 por 50 Best, 3,5 por OAD, 2 por The Best Chef). Quique Dacosta (Denia, Alicante) - 9 puntos - (3 por Michelin, 2 por 50 Best, 3 por OAD, 1 por The Best Chef).

El mejor de Córdoba

Para este listado, el undécimo mejor restaurante de España, segundo de Andalucía y primero de Córdoba es Noor Restaurant, del chef cordobés Paco Morales, que obtiene 4 puntos: (2 por Michelin, 1 por OAD, 1 por The Best Chef).

El establecimiento, situado en calle Pablo Ruiz Picasso, 8 cuenta con dos estrellas Michelin y es el único de la cpaital y la provincia con tres Soles Repsol, uno de los principales galardones gastronómicos.

Su oferta culinaria bebe de la cultura andalusí y el califato de Córdoba ofrecuiendo así un menú mimado, innovador y atractivo para todos los gustos, donde destaca la elevada técnica en sus creaciones.

Ofrece tres menús de degustación diferentes, que van desde los 110 hasta los 205 euros, incluyendo entre once y veinte platos diferentes.