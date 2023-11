‘Vidas pasadas’

Debut cinematográfico de una escritora teatral. Y a lo grande, pues gracias a su elegancia y sugerente estilo, con cierto poso de melancolía, puede que se convierta en la sorpresa del año. Con guion y dirección de Celine Song, dramaturga coreano-canadiense que reside en Estados Unidos, esta producción llamó la atención en Sundance, la meca del cine independiente. Por tanto, tiene todas las papeletas para ser la cinta oculta para la noche de los Oscar.

El protagonista del relato no es otro que el tiempo, que funciona como un personaje más. Gracias a un gran dominio de la elipsis, la historia que comienza cuando un niño y una niña han de despedirse, ya que ella marcha con su familia desde Corea del Sur hasta Canadá, salta años adelante y nos muestra cómo el divertido y alegre personaje de Greta Lee está cumpliendo el sueño de vivir dentro del fascinante mundo de la dramaturgia y la escena teatral neoyorkina, mientras él (hierático Yoo Teo) se ha convertido en un ingeniero que sigue viviendo en su Corea natal. Entrarán en contacto gracias a internet. Y acabarán citándose presencialmente, pese a que ella tiene pareja (John Magaro) y él acaba de terminar una relación. Sin embargo, como creen en el destino, se plantearán algo así como un reencuentro, después de esa idealización que se crea cuando en el pasado hubo química y algo más que afecto, alguien se preguntará: «Y si…».

Cine con cierto sabor a Woody Allen (Manhattan), a la trilogía de Linklater conocida como Antes del…), a Lost in traslation de Sofia Coppola y, sobre todo, al Wong Kar-way de In the mood for love. Gracias a esos inteligentes diálogos que no podían dejar de serlo al provenir de una dramaturga, y al deseo contenido que muestran en sus interpretaciones los protagonistas mientras pasean y descubren una ciudad que podrían haber habitado en pareja, si las decisiones hubiesen sido otras. Aunque podría haber otra oportunidad, si se la dieran ambos.

Ópera prima con bastante aporte autobiográfico, alimentado por la nostalgia de lo que nunca fue.