Coronavirus en España: Las muertes vuelven a decrecer y los contagios caen a niveles del 20 de marzo

El balance del Ministerio de Sanidad informa este lunes de que el número de fallecidos ha crecido un 3%, con 517 nuevos decesos, hasta los 17.489 muertos por coronavirus desde que la epidemia llegó a España. La cifra de víctimas mortales diaria es la segunda más baja desde el 24 de marzo, si bien parte del descenso podría estar motivado por retraso en las notificaciones durante el fin de semana, como ha ocurrido en las semanas precedentes. En cualquier caso, la tendencia a la baja se confirma, con un decrecimiento, con algunos altibajos, desde el 2 de abril, cuando España llegó al pico de muertos diarios, con 950 fallecimientos en 24 horas, hasta ahora.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

A su vez, la cifra de contagiados también crece a un ritmo más lento, con 3.477 nuevos casos, 690 menos que el domingo, hasta los 169.496 infectados diagnosticados. El cómputo diario es el más bajo desde el 20 de marzo, durante la primera semana de confinamiento. Y eso que el balance aún no refleja las casi dos semanas de hibernación de la economía, puesto que el sistema de salud detecta las infecciones entre dos y tres semanas después de que se produzcan. Por eso, según ha explicado la jefa de área del centro de emergencias sanitarias, María José Sierra, la estadística muestra ahora lo que ocurrió durante las dos primeras semanas tras el decreto de alarma. En consencuencia, los efectos de la vuelta hoy y mañana al trabajo de los empleados de empresas no esenciales no se conocerá hasta al menos otros 15 días. Y todo apunta que el Gobierno esperará a tener esos datos antes de decidir si inicia o no la fase de desescalada de las medidas.

Por otro lado, el recuento informa de que la cifra de curados ha ascendido un 4%, con 2.336 nuevas altas, hasta las 64.727, un 38% de los contagiados.