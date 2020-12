Bélgica desvela los precios de las vacunas del covid-19

El precio de las vacunas del covid-19, negociadas por la Comisión Europea en nombre de los Veintisiete, con las empresas farmacéuticas era uno de los secretos mejor guardados. Al menos hasta este pasado jueves, cuando la secretaria de estado de presupuestos del Gobierno de Bélgica, Eva De Bleeker, desveló en su cuenta de twitter un mensaje que posteriormente fue borrado- el coste que supuestamente tendrá para las arcas belgas el gasto en los antídotos contra el coronavirus. En total, los 33,5 millones de dosis compradas le supondrán un desembolso de 279 millones de euros, y cada dosis de la vacuna de BioNTech/Pfizer, la primera que se comercializará en la UE si se cumplen los plazos y se aprueba el lunes 21 de diciembre, costaría 12 euros.

Según la información publicada por el Het Laatse Neeuws a partir de un tuit de la ministra, y recogida por otros diarios belgas, el precio de las seis vacunas negociadas y acordadas hasta el momento por la UE oscilará entre los 1,78 euros por dosis de la fabricada por AstraZeneca en colaboración por la Universidad de Oxford y que será vendida a precio de coste- y los 18 dólares (14,7 euros) que costará el antídoto de Moderna una sola dosis en este caso. El coste por dosis del resto de vacunas se situará entre los 8,5 dólares de la de Johnson&Johnson, los 7,56 euros de Sanofi/GSK, los 12 euros por dosis de BioNTech/Pfzier y los 10 euros de Curevac.

Pese a la filtración accidental de la ministra, tras un debate presupuestario de 30 horas en el parlamento belga, la Comisión Europea se ha negado este viernes a confirmar las cifras alegando que se trata de un elemento confidencial de los acuerdos suscritos con las empresas farmacéuticas. La Comisión Europea entiende perfectamente el interés de publicitar los precios de las vacunas, y es un debate relevante, no lo cuestionamos. Pero esto es parte del proceso para concluir los contratos y no estamos en posición de cambiar esa situación, ha explicado el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer.

Según el mismo portavoz, publicitar el el coste de las vacunas debilitaría la negociación y podría repercutir negativamente en las negociaciones. Si no existieran estas cláusulas, no habría contratos. "No podemos decir nada sobre este caso, todo lo relativo a las vacunas y los precios está cubierto por la confidencialidad, en interés de la sociedad y las negociaciones en marcha", ha añadido. Tampoco la compañía, según el diario Le Soir, ha querido confirmar si la información publicitada por la ministra es correcta y se ha limitado a señalar que "los precios de las vacunas son confidenciales" y que están cubiertos por "una cláusula de confidencialidad", ha indicado su portavoz para el Benelux, Elisabeth Schraepen. El Gobierno belga ha achacado a "un error por parte del equipo de comunicaciones" lo ocurrido.