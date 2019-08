Las infecciones de transmisión sexual se triplican en una década

Un número creciente de cordobeses, en línea con muchos países desarrollados, parece haber perdido el miedo al posible contagio de enfermedades producidas por infecciones de transmisión sexual (ITS) y esto está provocando un repunte en el número de casos registrados de patologías como la sífilis, la gonorrea, clamidia o herpes genital. Según datos de la delegación de Salud de la Junta, en Córdoba se contabilizaron en el 2008 un total de 27 casos de infecciones de transmisión sexual, mientras que el año pasado, en el 2018, ascendieron hasta 81, precisa la Consejería de Salud y Familias, justo el triple que hace una década.

La Consejería de Salud expone que el mayor número de casos se detecta entre los 20 y los 30 años, pero en realidad las ITS afectan a una gran dispersión de edades. Se aprecia este crecimiento de casos en edades más jóvenes, sobre todo en núcleos urbanos, en los que se registran grandes aglomeraciones de población.

Por tipo de infección, el año pasado se registraron en Córdoba 20 casos de sífilis, 29 de gonococia, 13 de clamidia y 19 de herpes genital, lo que da un total de 81 casos. El balance anual de ITS que hubo en Córdoba en el 2018 situó a la provincia como la penúltima de Andalucía con menos casos, solo por delante de Huelva (61 afectados). Por el contrario, en Andalucía existen una serie de provincias en las que las infecciones de transmisión sexual se encuentran totalmente disparadas, caso de Sevilla, que en el 2018 anotó 1.214, Málaga con 498 o Granada con 460. En Andalucía esta clase de infecciones se han incrementado en la última década un 87%, al pasar de 1.521 en el 2008 a 2.848, en el 2018.

La explicación a la diferencia tan importante que existe entre el número de casos que se diagnostican en Córdoba frente a los de Granada, Málaga o Sevilla, se debe, recalca el coordinador del Plan Andaluz frente al VIH/SIDA y otras ITS (Pasida), Javier de la Torre, no tanto a la diferencia de población entre unas provincias y otras, sino a que ha podido producirse un infradiagnóstico del número de afectados en Córdoba, algo que está en vías de solución al estar mejorándose el registro de casos en las consultas de enfermedades infecciosas, lo que aportará datos más fiables. De la Torre apunta que es mayor también el número de afectados que se conoce en Málaga, Sevilla, Granada o Algeciras al contar solo estas ciudades de la comunidad autónoma con centros específicos para declarar las ITS.

La Consejería de Salud expone que los motivos principales que están detrás del auge de las infecciones de transmisión sexual, tanto en Córdoba como en los países occidentales desarrollados, son factores socioculturales, como la mayor frecuencia de relaciones sexuales; menor percepción del riesgo de infección y tendencia al abandono de métodos preventivos, como el preservativo, que pueden prevenir la infección; o las nuevas pautas de conducta sexual, con mayor uso de aplicaciones de geolocalización y redes sociales para llevar a la práctica los contactos sexuales, así como la introducción del chemsex en las relaciones -combinación de relaciones sexuales con el uso de algunas drogas para facilitar, potenciar o prolongarlas, a veces durante más de un día-.

Javier de la Torre aclara que en la mayoría de los casos las ITS son asintomáticas o se acompañan de síntomas leves, pero algunas son graves y pueden ocasionar enfermedades relevantes. Por ejemplo, el herpes genital y la sífilis pueden aumentar el riesgo de infectarse por el VIH. Además, algunas infecciones pueden ocasionar infertilidad o transmisión materno-infantil.

LAS CLAVES

1. ¿QUÉ SON LA SITS?

Las infecciones de transmisión sexual se transmiten en su mayoría de una persona a otra durante las relaciones sexuales. Se previenen con el preservativo y están causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. Las más frecuentes son el VIH, sífilis, gonorrea, clamidia, herpes genital, virus del papiloma humano o hepatitis B.

2. AFECTACIÓN POR SEXO

En el caso concreto de la sífilis y gonococo el repunte de las ITS se centra mayoritariamente en hombres que tienen sexo con hombres; la clamidia y el herpes genital son más frecuentes en mujeres y hombres heterosexuales, no estando habitualmente las mujeres asociadas a la marginación o prostitución.

3. SITUACIÓN DEL SIDA

Frente al descenso en los últimos años en el número de nuevas infecciones por el VIH (virus del sida) en Córdoba, contrasta que suban los afectados por otras enfermedades de transmisión sexual y que la mayoría de esas infecciones por VIH se den en hombres jóvenes que han tenido relaciones con otros hombres, más del 50% del total.

4. RESUMEN REGIONAL

Desde que en Andalucía empezaron en el 2003 a registrarse las enfermedades de declaración obligatoria en la aplicación RedAlerta, y hasta el 2018, se han conocido 8.967 casos de sífilis, 6.509 de infección gonocócica, 8.002 de clamidia, 4.193 de herpes genital, 10 de linfogranuloma venéreo y 32 de sífilis congénita.