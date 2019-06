Froome necesitará 6 meses de recuperación, según el médico del Tour

Chris Froome, gravemente lesionado el miércoles al caer mientras inspeccionaba la contrarreloj del Critérium del Dauphiné, no podrá volver a competir al menos en seis meses, según la estimación de Gilbert Vernier, médico del Tour, en declaraciones al diario 'L'Équipe'. Este especialista considera, sin embargo, que el cuatro veces ganador de la ronda francesa, podrá regresar el año que viene al máximo nivel "siempre y cuando no hayan complicaciones, tales como infecciones o pérdida de masa ósea". El facultativo cita como precedente el caso de Alexandre Vinokurov, hoy mánager del conjunto Astana, y quien siendo corredor se fracturó el fémur en una caída durante el Tour del 2011. Un año más tarde se proclamó campeón olímpico en Londres y puso fin a su carrera deportiva.

El corredor británico impactó a gran velocidad durante un descenso mientras entrenaba sobre el trazado de la 'crono' del Dauphiné. Iba con algunos compañeros del Ineos quienes aseguran que Froome tuvo la mala suerte de ser arrastrado por una ráfaga de viento justo en el momento en el que sacó una de las manos del manillar para sonarse. El miércoles por la noche fue operado de las fracturas en el hospital de Saint Etienne donde permanecerá al menos hasta el sábado, según informó Richard Usher, médico del conjunto británico.

Las lesiones

Froome se fracturó el fémur y el codo derechos así como varias costillas del mismo costado del cuerpo. Si se cumplen los pronósticos del médico del Tour, el corredor británico no estará recuperado hasta inicios del año que viene por lo que ya no volvería a la actividad esta temporada. Al margen del Tour también se perderá la Vuelta que no estaba ni mucho menos descartada para el ciclista británico y el Mundial de Yorkshire donde se suponía iba a participar debido a que se celebraba en territorio inglés.

A los 34 años, asume la lesión más importante de su carrera deportiva pero hay precedentes que demuestran la habitual constancia y empeño de los corredores para recuperarse después de importantes caídas. Al margen del caso citado de Vinokurov también conviene recordar el de Alejandro Valverde quien 14 meses después de su grave accidente en el Tour del 2017 donde se destrozó la rodilla izquierda se proclamó campeón del mundo.