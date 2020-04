Coronavirus: el Open Internacional de Palma del Río queda suspendido

La cadena de aplazamientos y suspensiones en el deporte cordobés continúa. Ahora se ha conocido que tampoco se celebrará el Open Internacional de Palma del Río Open Cruzcampo de tenis. Este torneo del Circuito Mundial Itf estaba previsto para los días 22 a 28 de junio con una dotación de 25.000 dólares en premios. Sin embargo no tendrá lugar al quedar suspendidos todos los torneos del mundo al menos hasta el 13 de julio, lo cual provocará que igualmente no se juegue Wimbledon, un hecho inédito desde la Segunda Guerra Mundial. La suspensión del torneo palmeño la confirmó su director, Miguel Caro.

ITF extends suspension on #ITFWorldTennisTour and all circuits until 13 July 2020



