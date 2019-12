El Córdoba Patrimonio Futsal cae ante un Santa Coloma efectivo

El Córdoba Patrimonio Futsal no tuvo su mejor despedida a este 2019 y perdió por 4-1 ante un Santa Coloma que supo aprovechar sus buenos minutos, sobre todo en la primera parte, para quedarse los tres puntos y salir del descenso a costa de un conjunto blanquiverde que no logró ese golpe de autoridad que necesita para alejarse de la zona baja de modo considerable. Aún así, el equipo de Maca sigue a cuatro puntos de la zona peligrosa.

El Olímpico de Badalona acogió una final por la permanencia entre Santa Coloma y Córdoba Patrimonio Futsal. Al conjunto de Maca, arropado por la veintena de aficionados de la peña Sangre Blanquiverde, le costó asentarse sobre la pista del Olímpico dado que Sepe inquietó a Cristian en un mano a mano que no llegó a más.

Pero el Córdoba Patrimonio reaccionó a esa ocasión y de qué manera. Pablo del Moral se dio media vuelta al borde del área para anotar el 0-1 en la primera ocasión de los blanquiverdes a los tres minutos. El madrileño pidió perdón al marcar a su exequipo.

El conjunto barcelonés tiró de carácter después de que el pasado martes cayera por 8-0 ante el Palma Futsal. Pablo Vidal intentó empatar en la siguiente acción, pero su disparo se estrelló en el poste. Vidal estaba llevando la iniciativa de su equipo ante un Córdoba Patrimonio que vivió minutos de sufrimiento. El pívot de Buenos Aires volvió a encontrarse con el palo en el 6’.

El cuadro de Maca quería despertar por medio de César. El egabrense pudo aprovechar una mala salida de Feixas para poner el 0-2, pero su balón se paseó cerca del poste y se marchó fuera.

El partido serio del Córdoba Patrimonio se iba a complicar a los ocho minutos cuando Pablo del Moral cometía la cuarta falta de su equipo, una circunstancia que obligó a Maca a pedir tiempo muerto dado que Santa Coloma llegaba con frecuencia al área de Cristian.

El portero cordobés tuvo que volver a mostrar sus reflejos con una gran estirada en el 9’ tras una volea de Uri Santos. Antes, Santa Coloma cometía también su tercera falta.

La insistencia de Santa Coloma obtuvo su recompensa en el ecuador del primer acto. Zequi perdió la pelota en el centro del campo ante Well. El pívot brasileño se puso mano a mano con Cristian y consiguió el empate. Y cuando el Córdoba Patrimonio trataba de recuperarse del empate, una triangulación de los catalanes la culminó Álex Verdejo para darle la vuelta al electrónico del Olímpico de Badalona en 30 segundos.

Eran los peores momentos del conjunto de Maca en el partido. Pudo profundizar en la herida Verdejo, pero Cristian lo impidió con una salida a tiempo para tapar hueco al pívot barcelonés.

Corría el minuto 12 y ambos equipos ya tenían cuatro faltas. El Córdoba Patrimonio trataba de conseguir el empate a través de sendos disparos lejanos de Lolo Jarque entre los minutos 13 y 14, pero se marcharon fuera.

El partido entró en los últimos cinco minutos y Koseky comenzó a actuar de portero-jugador para intentar el empate. Jesús Rodríguez no llegó a rematar una asistencia de César tras una elaborada acción con juego de cinco.

El cierre cordobés volvió a quedarse solo en el 18’ ante Feixas, pero no llegó a rematar. El Córdoba Patrimonio jugaba más en campo rival y a un minuto del descanso, Álvarez cometió la quinta falta de los locales sobre Lolo Jarque. El cordobés provó a sorprender de lejos a Feixas, que detuvo el chut y el rechace le cayó a Javi Sánchez, pero no embocó el balón a portería.

Zequi cometería la quinta falta a 15 segundos del final, aunque fue algo intrascendente puesto que los colegiados decretaron el descanso casi a renglón seguido.

La segunda parte comenzó con la primera falta cometida por Santa Coloma en la reanudación y que culminó con la amarilla para Well. El conjunto blanquiverde ha dado un paso al frente y salió directo a conseguir el 2-2, aunque la acción de César no encontró portería.

El conjunto de Maca poco a poco empezaba a comerle terreno al Santa Coloma. Manu Leal no pudo aprovechar un error de Feixas en una salida del balón, pero el portero catalán se reivindicó con una gran estirada a un potente chut de Lolo Jarque.

Santa Coloma se aproximó al área de Cristian por primera vez en la segunda mitad en el 27’ y marcó. Javi Sánchez no acertó a despejar un rechace de Cristian y David Álvarez remató a placer y poner el 3-1.

El conjunto barcelonés quería apuntillar el partido y casi lo consigue en una acción a balón parado, el talón de Aquiles del Córdoba Patrimonio, por medio de Sepe, pero su chut se marchó fuera.

El Córdoba Patrimonio se lanzó a por el empate buscando la espalda de los jugadores de Santa Coloma debido a su intensa presión. Así, Zequi se quedó mano a mano con Feixas pero su disparo salió demasiado centrado. El partido se adentró en los últimos diez minutos y el gaditano buscaba reducir diferencias, pero su disparo se marchó ligeramente desviado. Acto seguido cometió la cuarta falta para su equipo.

La presión de los blanquiverdes empezaba a hacer mella ya al conjunto barcelonés, puesto que a 8.47 minutos del final David Álvarez cometió la cuarta falta de los locales, además de recibir la cartulina amarilla y acto seguido Well hizo la quinta falta del Santa Coloma, por lo que los de Maca trataron de buscar esa sexta falta que les llevara al doble penalti. Cristian Cárdenas lideró un contragolpe que podía suponer el 3-2, aunque no se entendió con Jesús Rodríguez y se precipitó con su disparo.

Un minuto después, ambos conjuntos estarían igualados a cinco faltas tras la cometida por Lolo Jarque. El cordobés a seis del final cometió la sexta falta y era el Santa Coloma quien tenía la oportunidad de sentenciar por medio de Verdejo, pero su disparo se marchó fuera.

A cinco minutos del final, Maca comenzó a jugar ya de cinco a cinco minutos del final. La fortuna se sonrió ya que pusieron la pelota rápida y Vidal cometió la sexta falta, quien vió la segunda amarilla y fue expulsado. La pelota la lanzó Manu Leal desde el punto de doble penalti. El capitán blanquiverde lanzó al centro y Feixas detuvo el lanzamiento.

El Córdoba Patrimonio tenía dos minutos de superioridad y Zequi puso aprovecharlo en la siguiente acción, pero Zequi no llegó a contactar con el interior de su pie derecho.

Los blanquiverdes se lanzaron a por el 3-2 pero no tenían fortuna de cara a gol. Koseky volvió a jugar como portero-jugador a 2.50 minutos del final, aunque Javi Sánchez no consiguió controlar el balón. Acto seguido, un robo defensivo de Jesús Rodríguez intentó lanzar un contragolpe, pero finalmente optó por disparar de lejos y se marchó muy desviado. El cierre cordobés estuvo más cerca a menos de un minuto del final, pero su disparo en boca de gol lo mandó alto.

Feixas hizo un gran partido, así lo demostró a 14 segundos del final con una gran parada a disparo de Javi Sánchez. Y en plena oleada ofensiva del Córdoba Patrimonio, Verdejo robó el balón a Manu Leal y lanzó a puerta vacía para marcar el 4-1 definitivo.

Industrias Santa Coloma – Córdoba Patrimonio Futsal (4-1)

Santa Coloma: Miquel Feixas; Sepe, David Álvarez, Álex Verdejo, Well. También jugaron Pablo Vidal, Corso, Bruno Prety, Uri Santos, Bermusell y Khalid.

Córdoba Patrimonio FS: Cristian Ramos; Jesús Rodríguez, Pablo del Moral, César, Koseky. También jugaron Zequi, Lolo Jarque, Manu Leal, Giasson, Javi Sánchez, Cristian Cárdenas y Gonzalo Puebla (ps).

Goles: 0-1 (3’) Pablo del Moral; 1-1 (10’) Well; 2-1 (11’) Álex Verdejo; 3-1 (27’) David Álvarez; 4-1 (39’) Verdejo.

Árbitros: Gallo Suárez (C. Asturiano) y Martínez Torres (C. Gallego). Expulsó por doble amarilla al jugador local Vidal (36’). Amonestaron al jugador local Well (22’), Vidal (28’), David Álvarez (31’) y a los visitantes Cristian Ramos (27’) y Zequi (33’).

Incidencias: partido disputado en el Olímpico de Badalona ante 500 espectadores, la mayoría aficionados del Córdoba Patrimonio FS.