El Córdoba Futsal sigue con la puesta de largo de sus nuevas incorporaciones

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue con la ronda de presentaciones de los nuevos refuerzos que ayudarán al equipo a intentar mantener la categoría en el debut del club en Primera División. Hoy fueron presentados dos nuevos jugadores: Pablo Del Moral, que se definió a sí mismo como un "ala creador de juego" al que le gusta "jugar mucho la pelota y ayudar a todo el equipo, sobre todo en defensa". Por otro lado, Gonzalo llega para competir contra Nono y contra Cristian, aunque él considera que puede tener oportunidades, puesto que se ve a sí mismo como un portero "muy joven, rápido, con buena estética de cruz y buenos reflejos".

Pablo Del Moral es, probablemente, uno de los fichajes más ilusionantes del conjunto blanquiverde para esta temporada. El madrileño llega tras 4 temporadas en Primera División, y con un buen palmares en su haber: una liga Sport Zone, y una Taça Portuguesa, ambas conseguidas durante su periplo en el SL Benfica. Además, Del Moral jugó con las categorías inferiores de la selección, tanto sub 21 como sub 18. Cuando le llamó el Córdoba, para el ala madrileño "tuvo mucho que ver la afición a la hora de decantarme para venir. Siempre ayuda, ya que te hace ver que es una ciudad volcada, una afición volcada, y al final, esto hace que los proyectos sean mejores".

Tras tres entrenamientos, Del Moral tiene "sensaciones muy positivas". "La unión de grupo es muy importante, y se nota que llevan muchos años juntos", destacó. Además, también quiso hablar sobre su experiencia en la división. "Lo importante es empezar bien. La Primera es muy dura, y cada vez el nivel es más alto. Lo importante es creérnoslo desde primera hora, que somos un equipo de Primera División, que ahí dentro se compiten 5 contra 5, y que tenemos que ponerlo muy difícil en casa. Aquí nadie va a venir a ganar" declaró.

El segundo fichaje en ser presentado fue Gonzalo Puebla. El guardameta, considerado como uno de los porteros con mayor proyección del fútbol sala español, llega al Córdoba tras disputar la pasada campaña la Segunda División con el Soliss FS Talavera, club con el que goleó al propio Córdoba en su primer encuentro la temporada anterior. "No me esperaba para nada acabar en el Córdoba tras el primer partido de la temporada pasada. Al final se demuestra quien va a estar arriba y quien abajo, y el ascenso del Córdoba fue totalmente merecido. Ahora estoy contentísimo de estar aquí y ayudar en lo que pueda" comentó Gonzalo, recordando el 11-2 de la pasada campaña.

El portero también cuenta con experiencia en Primera División, ya que se enroló en las filas del Inter Movistar desde 2015 hasta 2017. Gonzalo llegó a debutar en partido oficial con el equipo madrileño, lo que para él fue "un sueño hecho realidad. No me lo esperaba para nada, aunque llevaba trabajando para el primer equipo desde pretemporada". Ahora, en el Córdoba, para él "las sensaciones son buenas. El grupo es maravilloso, y me encuentro bien individualmente. Aún queda mucho por mejorar, pero me siento bien y al grupo se le ve bien y contento" destacó. Sin embargo, es consciente de la gran competencia que le espera en la portería, con Nono y con Cristian. "Sé que tengo a dos grandes porteros por delante, pero he venido a luchar, a trabajar y a aprender. No he venido aquí para estar en el banquillo ni en la grada, aunque si Maca lo ve así, tendré que aceptarlo y trabajar más" reconoció.

Por último, Gonzalo también habló sobre el papel que debe de adoptar el Córdoba en su estreno en la división de oro. "La verdad es que somos el equipo recién ascendido. La competencia es impresionante, los equipos están muy reforzados con los mejores jugadores, pero nosotros tenemos que trabajar, nuestro papel es el de hacer lo máximo posible para mantener la categoría, pero estoy seguro de que lo vamos a conseguir", finalizó.