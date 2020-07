Caso Constantino: "Ya veremos si nos interesa"

La presentación de Alberto Saura como jugador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad también contó con la presencia de José García Román, presidente de la entidad, quien fue preguntado por la situación de Álex Constantino. El club emitió en la tarde del jueves un comunicado reflejando que el ala gaditano se marchó “de manera unilateral” hacia su tierra para recuperarse de unas supuestas molestias en la espalda, circunstancia de la que no duda el mandatario.

“Nos dice que tiene dolores y le ofrecimos los mejores médicos, pero él quería ir a Cádiz”. De esta forma “se abre un impás” para comprobar si finalmente “se puede reincorporar o no”. El alta de Manuel Jesús Cordero no quiere decir que sea para sustituir al citado futbolista. “Había una posibilidad de hacer ficha y hemos confiado en una persona que es historia viva de la entidad y que llega a una posición -cierre- que estaba un poco floja”, explicó.

Una vez superado estos problemas que atraviesa, también el equipo blanquiverde “retomará si nos interesan o no sus servicios”. Porque las explicaciones podrían ir más allá de lo estrictamente físico. “Tal vez sea un poco psicológico al no verse al mismo nivel de sus compañeros”, expuso. Aunque la principal razón que se plantea en el entorno del jugador es que podría contar con otra oferta que mejore la que actualmente posee. “Evidentemente nosotros no sabemos nada de eso, no nos ha llegado nada. Sabe que tiene contrato en vigor con nosotros y en ese caso lo mejor sería que los representantes hablaran con el club y llegar a un acuerdo”.

No obstante, García Román no quiso contemplar ese escenario y declaró que “vamos a pensar que está lesionado y que volverá a vestir la elástica cordobesista”. No está “al amparo del club” tras desear “irse a su tierra de forma unilateral”, una complicada decisión ante la que no podía “ponerle una pistola para que se quedara aquí”. Todo ello repercute en el pago de su ficha después de no quedarse en la ciudad para avanzar en su mejoría.