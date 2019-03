El Madrid despide a Benito, técnico del juvenil B, por criticar a Casemiro, Kroos y Ramos

El Real Madrid acaba de despedir a uno de sus técnicos canteranos más destacados, el exfutbolista Álvaro Benito, de 42 años, que se formó en su cantera y debutó, en 1995, de la mano de Jorge Valdano. Benito, que debió abandonar la practica del fútbol tras múltiples lesiones e intervenciones quirúrficas, era técnico del juvenil B, cuyo banquillo ocupará, a partir de hoy, el mítico Raúl González, que hasta ahora dirigía al cadete B.

El despide de Benito se debe, según todos los indicios, a unas durísimas declaraciones que realizó, en ‘El Larguero’, de la cadena SER, sobre el estado de forma de algunos jugadores del equipo profesional del Real Madrid, especialmente Casemiro, Kroos e, incluso, Sergio Ramos, a los que criticó con dureza tras la goleada encajada frente al Barça (0-3) y su eliminación de la Copa del Rey.

CRÍTICAS A SOLARI POR PRESCINDIR DE ISCO

Benito, que ya en el mes de diciembre había mostrado su extrañeza por el hecho de que Santiago Solari, técnico del Santiago Bernabéu, prescindiera de Isco (“el Real Madrid no se puede permitir el lujo de prescindir de un jugador como Isco, pues los grandes títulos se ganan con grandes jugadores e Isco es uno de ellos"), afirmó, tras la eliminación copera, que la irrupción de Vinicius Júnior era la única buena noticia del partido copero, pues, incluso, le había sorprendido hasta a él “al convertirse en el mejor jugador de los 22 que jugaron todo un Madrid-Barça”. “Es una bendita irrupción”, señaló sobre el extremo brasileño.

“Para mí”, siguió explicando el entonces técnico canterano blanco, “el problema del Real Madrid es que hay jugadores muy, muy, muy lejos de su nivel. Y hablo de Casemiro, que, ahora mismo, no está ni para jugar un minuto en el Real Madrid. O Kroos que, cuando va el viento a favor, navegamos fantásticamente pero, cuando el viento es en contra, no sacamos ni el barco al mar”.

No contento con eso, Benito siguió señalando lo que para él son los problemas del equipo blanco. “Y alguno más por ahí, pues los dos primeros goles del Barça son muy evitables. En el primer tanto, Ramos, no sé si porque aún está algo tocado del encontronazo de la primera mitad, va muy blando a un balón que es suyo y que podía evitar el remate de Suárez; y el segundo gol es un despiste tremendo de todos, donde el Barcelona no necesita ni hacer una buena jugada para ganarte la espalda. Ahí el repliegue de Casemiro es al trote”.

CON LA CONCIENCIA TRANQUILA

El ya extécnico del Real Madrid reconoció, nada más ser despedido del club blanco, que abandona la entidad "con la conciencia tranquila", "sin ningún rencor" y "siempre agradecido" al club que le dio todo como jugador y en el que ha dado sus primeros pasos como entrenador.

Hace apenas unos minutos, uno de los grandes mitos del Real Madrid y que también abandonó la casa por la puerta de atrás, el meta Iker Casillas, acaba de publicar un twitter en el que muestra su admiración por el ya extécnico cantera del conjunto madridista: "Eres una persona ejemplar. Un madridista de 10! Seguro que volverás y harás más grande ese escudo y ese club! Suerte en esta nueva etapa y espero que sigas dando lecciones de fútbol EN TODOS LOS PROGRAMAS A LOS QUE VAS! Tienes una sabiduría del fútbol de la leche!"