Leclerc homenajea a Hubert en Spa

Se bajó del coche y señaló la pegatina sobre su Ferrari “Corriendo por Tonio”, en memoria de su amigo, Anthoine Hubert, fallecido el día antes en la carrera de F-2. Charles Leclerc hubiera elegido cualquier otro día para firmar su primera victoria en Fórmula 1, la primera de muchas. Ni siquiera la celebró, solo estrechó la mano de su mecánicos, de sus ingenieros, de sus rivales. “Ganar en F-1 ha sido mi sueño desde que era niño, y lo he cumplido, pero ha sido un fin de semana muy duro. He perdido un amigo, crecimos juntos, mi primera carrera fue junto a él. No puedo disfrutar esta victoria pero sí puedo dedicársela”, explicó emocionado. Es también la primera victoria de Ferrari esta temporada, después de todo un año sin triunfos, la mejor forma de presentarse en sociedad la próxima semana en Monza, en el Gran Premio de Italia

El abandono de Max Verstappen

Fue un gran premio extraño, quizá por el luto por Hubert. La carrera, además, perdió al principal animador del campeonato en la primera curva. Max Verstappen, de la generación de Leclerc y Hubert, salió mal, se quedó patinando, y abordó el vértice de la primera curva justo por detrás de Kimi Raikkonen, que le estranguló contra el muro interior de Le Sources. ”Supongo que Kimi no esperaba encontrarme ahí, así que hizo su trazada normal y nos chocamos”, explicó el holandés que siguió acelerando hasta Eau Rouge donde se fue recto contra el muro sin alerón delantero.

Órdenes de equipo

Sin Verstappen en la pista, la carrera se convirtió en un mano a mano entre Mercedes y Ferrari. Leclerc dominaba por delante de Vettel, Hamilton y Bottas. Las flechas plateadas amagaron entonces una temprana parada en box y Ferrari aceptó el señuelo enviando a Vettel al garaje. Hamilton y Leclerc lo hicieron seis vueltas después, y Bottas, una más. Así que los cambios de ruedas dejaron a Vettel en cabeza, seguido de Leclerc, Hamilton y Bottas, pero el monegasco le atrapó rápido, y en Ferrari ordenaron a Vettel facilitar el adelantamiento porque, además, los Mercedes estaban volando por detrás con el compuesto más duro.

A falta de 13 vueltas. “Nos va a pasar por encima·, dijo Vettel por radio al comprobar el ritmo que traía el Mercedes. Se protegió de la primera dentellada en la Parada del Bus, pero no pudo hacer nada en la frenada de Les Combes. Hamilton dio cuenta del alemán y escribió el nombre de Leclerc en su bloc de notas como siguiente tarea, aunque el adelantamiento a Vettel dejó sus ruedas delanteras “ardiendo”, según reportó a su ingeniero. Seis segundos separaban al inglés y al monegasco a falta de 11 vueltas.

Leclerc mantuvo la ventaja

Leclerc se dedicó a mantener la ventaja sobre Hamilton sin descuidar su neumáticos, una tarea que había resultado imposible para Vettel, pero que el joven talento monegasco estaba decidido a llevar hasta las últimas consecuencias. Hamilton empleó cinco vueltas en enfriar sus gomas y a falta de seis giros comenzó el ataque sobre Leclerc. Los neumáticos del Ferrari comenzaron a desfallecer a falta de tres vueltas. La diferencia era solo de dos segundos a falta de dos vueltas, de poco más un segundo en el último giro. Los dados estaban echados para un mano a mano en la última frenada de la última vuelta, en la Parada del Autobús, pero el accidente de Antonio Giovinazzi en Puhon, desplegó una bandera amarilla que desactivo la lucha. “Estaba muy presionado, pero lo pude aguantar.”, explicó el joven talento. “Me han faltado un par de vueltas”, reconoció Hamilton.