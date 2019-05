Bottas golpea el orgullo de Hamilton con una 'pole' inapelable en Montmeló

Dice la estadística de las 28 ediciones del Gran Premio de España de F-1 en Montmeló, que en 19 ocasiones ha vencido el hombre que salido desde la 'pole', así que Valtteri Bottas es el principal candidato al triunfo tras anotarse este sábado el mejor tiempo en la clasificación. El finlandés, líder del Mundial con un solo punto de ventaja sobre Lewis Hamilton, entendió la subida de temperatura y el viento cambiante mucho mejor que su compañero para pulverizar el récord de la pista. Esa es la gran batalla por el título tras un importante fiasco de Ferrari. Charles Leclerc dañó ligeramente su coche una excursión por la grava y solo pudo ser quinto, mientras que Sebastian Vettel se quedó a nada menos que ocho décimas, un mundo que se antoja casi imposible de recortar.

"En Bakú fui demasiado blando con él. En la siguiente no le daré tanto espacio", explicó Hamilton tras el Gran Premio de Azerbayán, donde arrancaba segundo, tras Bottas, y donde, tras igualar coche contra coche, fue extrañamente prudente al dejar espacio por fuera a su compañero en la segunda curva del trazado. Si repite una buena arrancada no será tan benévolo con la posibilidad de tomar el rebufo de Bottas en la que es la mayor distancia del Mundial entre la salida y la primera curva.

"No estuve muy fuerte en la Q-3, pero todo está abierto para la carrera", insiste el chico de Stevenage, que ve cómo le ha crecido un nuevo Nico Rosberg en el garaje de al lado. Aún se recuerda en el 'paddock' el accidente entre Hamilton y Rosberg en aquella primera vuelta de 2016, aquí en el Circuit, en un año en el que el alemán acabó arrebatando el título a Hamilton una semana antes de decidir su retirada.

UN "LOBO RABIOSO"

"Aquello no volverá a ocurrir entre nuestros pilotos", asegura Toto Wolff, el jefe de Mercedes, Pero la situación comienza a tensarse entre dos pilotos muy igualados en una clasificación del mundial —dos victorias y dos segundos puestos para ambos— que Bottas lidera con un punto de ventaja logrado a base de 'poles' como esta. "La temporada ha empezado muy bien. Me siento cada más cómodo en el coche", se limita a decir el finlandés, que ha elegido por imitar el perfil bajo con el que Rosberg pudo con Hamilton. "Ahora Lewis intentará morderle como un lobo rabioso", advierte el propio Rosberg —comentarista de televisón en la actualidad— sobre la situación que le espera a Bottas.

Ferrari no da señales de poder inmiscuirse en el ese duelo. Estrenaban motor y mejoras aerodinámicas y, con todo, Vettel se quedó a ocho décimas de Bottas. El motor aguantaba el tiempo en el primer sector, pero los coches rojos perdían un mundo en el segundo y tercer sector lastrado por un enorme subviraje. "No siento mal el coche, pero el tiempo no sale", admitió el alemán.

Renault volvió demostrar que ha construido un coche inconducible incluso para pilotos tan solventes como Nico Hulkenberg y Daniel Ricciardo. Esta vez fue el alemán quien acabó contras las protecciones y se quedó apeado de a clasificación en la Q-1, aunque solo por milésimas respecto a Ricciardo, que acabó colándose en Q-3.

SAINZ SALDRÁ 12º

Quién le iba a decir a Carlos Sainz que no echaría de menos los colores amarillos desde su asiento en McLaren. Con el ánimo de toda una grada a rebosar teñida del color papaya, el madrileño no pudo pasar a la Q-3 —tampoco su compañero Lando Norris— pero con la posibilidad de poder elegir neumáticos ante una carrera en la que su objetivo vuelve a ser sumar puntos. "La clasificación empezó bien pero luego ha ido subiendo la temperatura e iba perdiendo el tres trasero, una pena. El ritmo de carrera suele ser mejor que el de la clasificación, pero sí, no ha sido el mejor día", lamentó el madrileño, que saldrá 12º.