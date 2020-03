El mercado de coches usados cae un 63,4% durante el estado de alarma

Tras conocerse el desplome de las ventas de coches nuevos en un 85,3% durante la primera semana del estado de alarma a raíz de la crisis del coronavirus, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) ha anunciado que las ventas de vehículos usados se redujeron un 63,4% la misma semana hasta un total de 15.709 unidades.

Ganvam concreta que ya el primer día laborable tras decretarse el estado de alarma, el lunes 16 de marzo, las transferencias cayeron un 40,4% con 5.131 unidades, tendencia que se mantuvo hasta el pasado viernes 20 de marzo, cuando se vendieron 1.995 unidades en el mercado de usados, un 78,8% menos respecto al mismo día del año pasado.

Por los mismos motivos que el mercado de coches nuevos

Como ocurrió con el mercado de coches nuevos, el cierre de puntos de venta físicos por el estado de alarma y la obligación de los ciudadanos de quedarse en casa salvo para cubrir necesidades básicas precipitaron el derrumbe del mercado de ocasión. Aun así, si se tienen en cuenta las cifras de todo el mes, el descenso no es tan pronunciado como el visto en el de coches nuevos.

Según los datos de Ganvam, se han vendido 113.714 vehículos en el mercado de usados durante todo el mes, apenas un 10% menos en comparación a los primeros 20 días del mes de marzo de 2019. Desde Ganvam, Raúl Palacios, presidente de la asociación, apunta que, pese al momento de dificultad que se está viviendo, se están registrando reservas a través de Internet que no aparecen en los datos todavía porque no se han cerrado las ventas. Palacios admite que no lo harán hasta que se restablezca la normalidad porque "es muy complicado realizar la entrega de estos vehículos antes".