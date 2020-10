Impulso en primer grado

Nombre: MB Global

Directora: Ivana Bellido

Dirección: Calle García Lovera, nº2

14002 Córdoba.

Web: www.mbglobal.es

Mail: mbglobal@mbglobal.es

Tf: 957 490 823

Este apunte de empresa llega en uno de los momentos económicos más difíciles de los últimos tiempos y eso que la memoria «presente» más cercana se llama crisis. Apenas una década entre la anterior y la actual. Pero, quizá por ello, el valor de liderar una empresa en estas circunstancias es aún mayor. Sobre todo cuando el sector se encuentra atomizado y es campo abierto para el intrusismo devaluador. En lo estructural y lo económico.

Ivana Bellido se lanzó a la empresa familiar MB Global, en los peores años de la crisis iniciada en 2009. Incorporada pocos años después, con una dirección de comunicación y marketing en su bagaje académico y trabajó y aprendió los fundamentos integrales de la acción y gestión de una agencia de publicidad mientras impulsaba su digitalización y desarrollo de negocio en los nuevos canales de actividad.

Hoy, trabaja con un equipo de diez personas, entre fijos, free-lancers y dos becarias, en buena parte de Andalucía y España, especializada la agencia en las convocatorias y concursos de administraciones y organismos públicos y privados que requieren de «una estrategia de comunicación, que, en definitiva, es una estrategia de negocio. Y cuanto más integral sea, mejor». ¿Hemos llegado ya al entendimiento de lo que es la comunicación corporativa en lo digital? «Hay de todo. Hay clientes a los que todavía les cuesta comprender y, sobre todo, adaptarse al entorno digital y otros para los que resulta totalmente natural».

¿Es porque estos últimos son los más cercanos generacionalmente? «No tiene porque ser asi, pero es lógico que los más jóvenes estén más cercanos. Como asociados de AJE (Ivana forma parte de su comité ejecutivo) te puedo decir que nuestras empresas piensan y trabajan en digital». De cualquier forma, recuerda que faltan perfiles tecnológicos, «muchas veces no los encontramos aquí en Córdoba» y subraya la confusión para identificar especialistas digitales, «un community manager no es un desarrollador web, ni un experto en SEO, un diseñador digital». Es decir, no hay trabajo digital «al peso y como sea» porque las figuras «multiusos» no pueden aportar la eficacia y calidad mínima exigible. Más que nunca, lo barato sale caro y sirve para poco.

Calidad en el sector hay en Córdoba, como en otros sectores y otras tantas empresas. Quizá haya llegado el momento de fijarse en ello de una vez. Elegante, Ivana cita a Zum y Boix (sus gestores y equipos) entre algunas agencias referentes (junto a la suya sin que ella lo diga) y recuerda que «la gente de mi generación está siempre trabajando bajo una enorme incertidumbre. Es lo que nos ha tocado».