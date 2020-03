El Gobierno deja 370 hoteles 'de guardia' para alojar a trabajadores

El Gobierno ha decidido habilitar 370 hoteles 'de guardia' para alojar a trabajadores de servicios básicos como asistencia sanitaria, transportistas, responsables del mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones, fuerzas y cuerpos de seguridad Los alojamientos estarán cerrados para el público en general pero su servicio estará considerado "esencial" y darán alojamiento a una serie de colectivos.

Este jueves 26 de marzo está previsto el cierre de todos los hoteles y alojamientos turísticos similares de España por orden del Ejecutivo. Sin embargo, en una orden ministerial publicada este martes, el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha 'indultado' a tres centenares de ellos para que presten su servicio a trabajadores o ciudadanos que lo necesiten.

Se trata de trabajadores de servicios críticos como sanitarios, reparación y ejecución de obras de interés general, abastecimiento de productos, tripulaciones de los buques, salvamento y seguridad marítima, responsables de redes de telecomunicaciones y centros de procesos de datos, suministro de energía y agua, y servicios de transporte de mercancías o de viajeros. También las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o aquellas personas que deban desplazarse para atender a "mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad, personas especialmente vulnerables o con necesidades de atención sanitaria", según reza el documento.

Además de garantizar el alojamiento, los establecimientos ofrecerán servicio de restauración, "y cualquier otro servicio que resulte necesario", exclusivamente a las personas alojadas, con la excepción de los transportistas profesionales de mercancías que tendrán permitido el "acceso a las instalaciones y servicios de aseo y restauración" aunque no se encuentren alojados.

Los centros que no figuren en la lista formada por 370 establecimientos no tendrán la consideración de servicios esenciales y, por tanto, no están obligados a abrir, pero podrán abrir y alojar a personas que cumplan las condiciones de la lista anterior siempre que sigan "las medidas e instrucciones de protección indicadas".