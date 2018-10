La fiesta de los fondos se acaba ante la subida de tipos de interés

¿Inversión? Puede, pero de momento, la fulgurante evolución que han venido registrando durante este año ha llegado a un punto de inflexión que para algunos analistas representa un cambio de tendencia. Después de que esta actividad haya sumado más de 11.000 millones de euros durante los primeros siete meses del año, en agosto y septiembre se han registrado caídas en el patrimonio de estos productos de ahorro-inversión. De los 274.729 millones de euros invertidos hasta julio, en septiembre (últimos datos publicados por Inverco, la patronal del sector de la inversión), el volumen se redujo a 272.024 millones. Además, en ese mes se produjeron salidas netas. Los reembolsos superaron a las suscripciones en 296 millones.

Coincide esa situación con una evolución no muy buena de los mercados, sobre todo el de renta fija. Estos indicadores apuntan a que la percepción de riesgo puede imponerse a la búsqueda de rentabilidades que había llevado un alud de recursos a los fondos de inversión ante el escaso rendimiento de otras alternativas de ahorro. «Pero no está claro que sea esto un cambio de tendencia», afirma José Luis Manrique, responsable de análisis de Inverco. «En mayo y junio ya se produjeron salidas de los fondos en el conjunto de Europa, y luego volvieron a incrementarse las suscripciones», explica. En su opinión hay que dar tiempo a ver cómo evoluciona el mercado.

LOS TIPOS DEL MERCADO / Pero para otros analistas sí que se ha producido un cambio de paradigma en los mercados, ligado a la expectativa de subidas de tipos de interés. En EEUU ya se han ejecutado varias subidas. En Europa, el BCE ha fijado el rumbo que debe propiciar las primeras alzas de tipos en el 2019, si no hay sorpresas. Pero los mercados financieros ya se han anticipado: los tipos del interbancario a medio y largo plazo ya se mueven al alza. «Y no hay nada peor para la renta fija que un escenario de tipos alcista», explica Jaume Puig, director general de la gestora de GVC Gaesco. Cuando los tipos suben, el precio de los bonos cae, recuerda, y destaca que «muchos inversores no son conscientes del riesgo que tiene la renta fija en determinadas situaciones», agrega.

El tipo de fondos que más volumen ha perdido son los de renta fija a corto plazo: 1.987 millones de reembolso para arrojar un saldo negativo de 563 millones en ese mes. La renta variable mixta, con una proporción elevada de renta fija, incluye el segundo grupo de fondos que más pérdidas han registrado, con 453 millones de euros. Para el conjunto del año, las suscripciones netas reflejan un descenso de 1.970 millones. «No creo que en octubre cambie esa evolución», afirma Josep Soler, presidente de la Asociación de Asesores Financieros (EFPA Europa). Lo que de alguna manera viene a corroborar que la desbandada en la renta fija se va a mantener.

No ocurre lo mismo con la renta variable. Los fondos globales fueron los que más suscripciones netas registraron en septiembre y durante todo el año: 9.240 millones. «La subida de tipos beneficia más a renta variable», explica Puig. Y recuerda que, al margen de la volatilidad de los últimos días en Wall Street, los tipos de interés a 10 años en EEUU están en el 3,6%, y la bolsa se mantiene con subidas anuales.