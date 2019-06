«Mientras tenga calidad, el teatro sobrevivirá»

La vida es puro teatro, no cabe duda. En Córdoba hay gran afición al teatro desde siempre. En Palma del Río se celebran desde hace años las Jornadas del Teatro del Sur. Varias son las compañías teatrales cordobesas que compiten por ofrecer espectáculos de calidad. Este año el grupo teatral Al-Teqoa cumple su décimo aniversario. Para que nos cuente su andadura hablamos con su directora y guionista Charo Flores Medina.

-¿Cuándo y por qué nació el grupo teatral Al-Tequa?

-Nació porque un grupo de amigos, amantes del teatro y con vocación de actores, decidimos agruparnos y montar varias obras para nuestro disfrute. Ensayamos en el centro cívico de Santa Rosa y en el teatro de María Inmaculada. Debutamos en Guadalzázar el 17 de diciembre de 2009 con la obra Jesucristo SuperStar. Una ópera rock que montamos a beneficio de Palestina, dentro del proyecto del Palestino más Universal (Jesucristo). Somos un grupo de teatro independiente.

-¿Y el nombre?

-Al-tequa es el nombre de una aldea de Belén donde dicen que estaba el pesebre del portal donde nació Jesús.

-¿Cuántos componen el grupo?

-Somos ocho contando al técnico de sonido: Mercedes Luque, Salvador Pérez, María Luque, Magdalena Fernández, José Manuel Reyes, Juan Díaz, el técnico de sonido Francisco Luque y yo.

-¿Tienen más obras montadas?

Tenemos varias: Gladiator Musical, Doce hombres sin piedad y Cumbres Borrascosas, que la dramaticé y registré. El montaje de esta obra me llevó dos años. También hemos hecho dos obras como homenaje a los patios cordobeses: Plaza de las tazas, 11 (donde yo nací) y Patio dos: se armó la gorda, y además Homenaje a Córdoba y Romance a Manolete.

-¿Por qué se han decantado por el musical?

-Porque al público en general le encanta el musical y nosotros tenemos facilidad para montarlo.

-¿De qué obra se siente más satisfecha?

Por encima de todas Cumbres Borrascosas. Donde la hemos representado ha sido un éxito total. El libro me lo regaló mi padre y me encantó. Lo puedo haber leído unas cincuenta veces. También me siento orgullosa de Jesucristo SuperStar. Fui a Madrid a ver la obra en febrero de 2009. Compré el disco y en diciembre del mismo año ya estaba montada la obra y el grupo teatral dispuesto.

-¿Cuentan ustedes con alguna subvención?

-En absoluto. Firmamos un convenio con la Diputación para una campaña teatral por la provincia pero ya está. Nosotros subsistimos por las entradas que vendemos. Somos una empresa sin ánimo de lucro.

-¿Quiénes son su actores preferidos?

En hombres Antonio Banderas y en mujeres Lola Herrera. La vi en el Gran teatro en 5 horas con Mario y decidí ser actriz y hacer teatro. Me inscribí en la Escuela de Arte Dramático Duque de Rivas y luego he practicado mucho.

-¿Tiene futuro el teatro?

Desde luego. Yo hago cola para sacar entradas para el Gran Teatro cada vez que se anuncia una obra. La gente responde cuando hay calidad y mientras el teatro la tenga sobrevivirá. Además cada vez hay más gente joven que se engancha al teatro y eso es una garantía de continuidad.

-Hay en Córdoba buenos actores?

Muy buenos, lo que necesitan son oportunidades.