May López vuelve a los boleros en su nuevo disco, Deseando amar

La cantante May López, cordobesa de adopción y origen extremeño, presenta el próximo sábado su nuevo y flamante disco en la iglesia de La Magdalena, a las 19.00 horas. El trabajo se titula Deseando amar y contiene una revisión de boleros de toda la vida refrescados bajo los efectos productivos de Fernando Vacas, que ha contado con un considerable nivel en el plantel de músicos y la valiosa colaboración del cantante malagueño Zenet en algunos de los cortes del disco, dando forma a este tesoro musical que aborda la artista con la ilusión del estreno y una entrega total. Deseando amar es un álbum creado bajo el influjo de un ambiente cinematográfico sin dejar de lado su anterior trabajo, Boleros de Cine, producido y grabado en Lisboa, que proporcionó a la artista giras y colaboraciones con los músicos del prestigioso grupo Madredeus. Así como también se aleja totalmente de Latitud Norte, su primer trabajo, siendo esta nueva etapa considerada por la cantante «como un renacer».

El son cubano, el cha cha chá y, por supuesto, el bolero, se dan la mano en esta última entrega unidos por el manto del jazz, un campo que siempre ha movido y seducido a esta compositora e intérprete. Violines, violas, guitarras, percusión y piano conviven en su música rememorando ambientes del pasado, imaginado bajo un paisaje lluvioso y evocador y entre melodías familiares que transportan en el tiempo.

May López crea pinceladas que recuerdan a la propia película de Wong Kar-Wai a través de once canciones que comienzan con el tema de título homónimo, donde se habla sobre el amor claustrofóbico, y que sigue con canciones como Alfombra Roja, provocando así «cine con forma de bolero», lo que funciona de perfecto hilo conductor para el resto de canciones. Contigo digo sí, Deseando amar, Puerta abierta, Somos, Sin magia nunca llueve, Principio y fin, Llueve y De nuevo (con la colaboración de Toni Zenet), son algunos de los temas de este trabajo.

La producción ha querido lograr «el efecto de sonido de los cafés antiguos, porque se ha grabado en directo», comenta Fernando Vacas. May está acompañada de «una banda muy potente», y «en directo esto también se verá», agrega, para insistir después en la velocidad o lo cinemático del disco, que va acompasado a la película Deseando amar, en inglés In the Mood for love.