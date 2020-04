El PP se suma a Vox y exige una paga extra para los trabajadores esenciales

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al Gobierno que plantee una "remuneración extra" para todos los trabajadores esenciales que tienen que seguir acudiendo a sus puestos de trabajo durante la crisis del coronavirus. Esta medida ya la anunció el pasado martes el líder de Vox, Santiago Abascal, que solicitó aumentar el sueldo mensual de este colectivo.

Entre la batería de propuestas planteadas por el líder de los populares se encuentra la de establecer una paga extra para el personal sanitario. Según ha explicado Casado en una entrevista en Telecinco, es necesario que "tengan una gratificación por el riesgo que asumen". A su parecer, toda la población que se encuentra recluida en sus casas entendría que el Estado "haga ese esfuerzo".

Pero no solo eso, también ha planteado una bonificación para el resto de trabajadores esenciales -camioneros, cajeros, personal de limpieza, policías, militares...-. Para este grupo ha propuesto que "en el tiempo que dure el estado de alarma no paguen impuestos" y reciban su salario bruto. Casado ha asegurado que esto no supondría un desembolso para el Estado sino que solo dejaría de ingresar.

No obstante, esta medida no es nueva. Abascal planteó el pasado martes que el Gobierno se hiciera cargo durante tres meses de los salarios de todos los trabajadores a los que se ha prohibido trabajar y que se concediera una "prima de compensación del 20% del sueldo a los trabajadores de servicios esenciales que asumen riesgos adicionales".

CRÍTICAS AL GOBIERNO

Casado tambié ha aprovechado para recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva más de 10 días sin ponerse en contacto con él. "Piden lealtad y unidad y están divididos entre ellos y, encima, son desleales", ha lamentado en este sentido. Acto seguido ha criticado nuevamente los decretos aprobados por el Consejo de Ministros relativos a la prohibición temporal de los despidos justificados por el coronavirus y el que estipula el cierre casi total de la actividad económica. "Esos decretos no pueden tener nuestro apoyo pero tiempo tienen para modificarlos", ha sentenciado.

Según ha explicado, el Ejecutivo debería cubrir "todas las necesidades de las personas vulnerables". Una medida que, dice, debería extenderse no solo durante el estado de alarma sino un mes más para permitir que la economía se vaya recuperando. Así, ha pedido a Sánchez que "no deje a nadie atrás porque es el Estado el que está prohibiendo a la gente trabajar".