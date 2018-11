La Unesco reconoce las tamboradas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Los tambores de Baena ya son Patrimonio de la Humanidad. Ayer, a las 13.00 horas, la Unesco inscribía la candidatura del Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y el Bombo Tamboradas. Rituales de toques de tambor en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Una noticia esperada y que fue acogida por la localidad con gran entusiamo.

El representante español en la Unesco en la reunión en Islas Mauricio, tras señalar que en la candidatura están presentes 17 localidades de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana, añadió que cuenta con una participación multitudinaria en auge, que no distingue edad ni género ni situación económica, «por lo que es un ejemplo de participación, fiesta y convivencia democrática». Las tamboradas son «ruidosos rituales grupales, basados en el golpeteo simultáneo e intenso de miles de tambores que se interpretan ininterrumpidamente rompiendo el alba o la noche en espacios públicos de pueblos y aldeas de España». Añadió que, como la Unesco, quieren que la llamada a «la libertad, la fraternidad, la paz y la convivencia entre todos los pueblos del mundo se escuchen en todos los confines del planeta». Trasladó el agradecimiento de los municipios de Baena, Agramón, Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcora, Alcorisa, Alzira, Andorra de Teruel, Calanda, Hellín, Híjar, La Puebla de Híjar, Moratalla, Mula, Samper de Calanda; Tobarra y Urrea de Gaén. Y finalizó diciendo que hablamos de «tambores que no son de guerra, por tanto que suenen los tambores y callen las armas en el mundo».

El presidente del Consorcio, Antonio Mesa, se mostró satisfecho porque «nuestras tradiciones y costumbres» van a llegar a todas las partes del mundo y espera que Baena esté a la altura de lo que se merece este acontecimiento. Mesa explicó que para todos los pueblos que pertenecen al consorcio significa mucho y los van a conocer en todo el mundo. Es algo, dijo, que afecta no sólo al judío, sino para todo el pueblo de Baena, porque no sólo es la Semana Santa sino también los recursos turísticios y llevar «nuestro aceite de oliva y nuestro vino por todos los sitios del mundo». Señaló que este reconocimiento implica «una gran responsabilidad para el judío», porque la Unesco lo considera con la indumentaria completa y eso «hay que respetarlo», por lo que «no podemos ir sin casco y haciendo algunas veces cosas que no son adecuadas para esta figura tan principal». Confió en la responsabilidad de todos y que «sepamos estar a la altura» porque la Unesco hará un seguimiento en todos los pueblos». Mesa informó además de que en la entrada de los municipios se colocará una valla indicando el reconocimiento y una placa en la puerta de los distintos cuarteles.

El alcalde de Baena, Jesús Rojano, se mostró «satisfecho y orgulloso de nuestra Semana Santa» y de la figura del judío y de los tambores roncos». Y añadió que «que ahora se reconozca a este nivel lo que supone el lenguaje del tambor» en Baena, «una tradición arraigada y que todos sentimos cuando llega la cuaresma desde hace siglos es para sentirnos muy orgullosos». Se muestra seguro de que va a tener una gran repercusión desde el punto de vista turístico y un impulso para el desarrollo económico y la generación de empleo, que «supondrá el incremento de las visitas para conocer la figura del judío».

El presidente de la Agrupación de Cofradías, Guillermo Iván Bernal, afirmó que «es un orgullo para los cofrades que la Unesco reconozca nuestra singularidad, con el tambor en una Semana Santa única».

Desde IU, David Bazuelo indicó que es una buena noticia y espera que «seamos capaces de gestionarlo y no quede en una declaración de intenciones». Mientras que Cristina Piernagorda, del PP, dijo que «se reconoce la singularidad de nuestras tradiciones y el toque del tambor a través de lo que se expresa el judío en Semana Santa».