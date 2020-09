Salud obliga a cerrar los centros de día de alzhéimer por el covid

Un total de 80 usuarios entre los centros de día de alzhéimer de La Rambla y Fernán Núñez se ven afectados debido a la obligación de cierre marcada en la orden del BOJA del 1 de septiembre, en la que se indica a los centros sociosanitarios que, «dependiendo de la situación epidemiológica, se podrá suspender la actividad presencial». Desde la Consejería de Salud y Familias se establecía una ratio de 70 afectados de covid en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes para proceder al cierre, medida que desde los centros consideran «desmesurada». «Si sobrevivimos al covid no vamos a a poder sobrevivir con esta situación ahora», relata María Emilia Castillo, directora de Afadefer. Después del deterioro que los pacientes de esta enfermedad sufrieron durante el confinamiento, ahora tienen que volver a sus casas.

En Fernán Núñez, el número de afectados por coronavirus asciende a 13, lo que la proporción sería de 134 /100.000. Por ello, se ha decidido finalizar la actividad en las instalaciones «hasta que la incidencia en el pueblo baje o la Junta rectifique», afirma la directora. Desde el sector piden que se suba la ratio, «porque la situación no es suficiente como para cerrar, y más cuando van a volver a abrir los colegios». En Fernán Núñez son 22 las familias «que dependen del centro y dependen de con quién dejan a su familiar para ir a trabajar», comenta Castillo.

Por su parte, el centro de AFA La Rambla lleva clausurado para sus más de 50 mayores desde el pasado martes, ya que la ratio acumulada era de 426/100.000. «Es una medida que llega tarde y lucharemos para abrir el centro lo antes posible», afirman. El centro de Afadefer es privado y se considera «un batacazo, porque sin usuarios no se ingresa dinero», mientras la directora reconoce que no sabe que ocurrirá con los 8 empleados y si se podrán acoger o no a un ERTE.