Salud no encuentra médico para cubrir una vacante por jubilación en el centro de salud de Luque

La delegada de Salud y Familias en Córdoba, María Jesús Botella, ha manifestado que el área sanitaria Sur de Córdoba "se han hecho muchísimos esfuerzos y agotado todos los recursos para intentar cubrir esa plaza de médico de familia" en el centro de salud de Luque, cuyo titular está previsto que se jubile este 3 de noviembre. No ha sido posible, pero Botella insiste en que "se están buscando soluciones y los vecinos de Luque pueden estar tranquilos que van a seguir atendidos".

Botella explica, en declaraciones a los medios, que le parece "injusto" que la alcaldesa del municipio "haya dicho que se ha actuado con falta de previsión y diligencia porque esto no es cierto".

Explica la delegada de Salud que desde la Junta se han sacado dos convocatorias públicas de empleo, una en diciembre del 2019, para 29 plazas, y otra en mayo del 2020, para 10 plazas. Se adjudicaron 34 plazas, a través de contratos de interinidades y de los 34 médicos contratados, solo 4 han ido al área sanitaria sur de Córdoba, "el resto estaba ya prestando servicios en el área con contratos temporales".

Botella insiste en que se han hecho otras muchas gestiones, a través del colegio de médicos y sociedades científicas o incluso para contratar médicos residentes o extracomunitarios, "pero la realidad es la falta importante de médicos de atención primaria para cubrir determinadas zonas, porque no todo el mundo quiere".

Así pues, la delegada culpa de ello al anterior equipo de gobierno de la Junta, "pues la situación viene arrastrada de muchos años, aparte de las malísimas condiciones laborales de los médicos en Andalucía".