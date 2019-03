El recurso sobre el Parque de la Estación continúa sin resolverse

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Lucena, Francisco Huertas, y el concejal Francisco Aguilar han tachado de «falta de responsabilidad» la gestión del equipo de gobierno sobre el Parque Periurbano de la Estación. Huertas ha pedido al equipo de gobierno que paralice la redacción del proyecto por los técnicos municipales hasta que se resuelva el recurso de la empresa madrileña Proes ante la decisión del gobierno municipal de declarar desierto el concurso de licitación, al que se presentaron solo dos empresas, algo que anunció la concejala de Innovación, Araceli Berjillos, el pasado 26 de noviembre. Aguilar apunta sobre el recurso aún no resuelto que «el Ayuntamiento se enfrenta ahora a dos posibles problemas, el tener que pagar a esta empresa el coste de su trabajo, 225.000 euros, y que la labor de los técnicos municipales no sirva finalmente para nada». Francisco Aguilar preguntó en el pasado Pleno sobre el momento del recurso que la empresa Proes presentó ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, y que según anunció la concejal, el pasado diciembre, dicho organismo lo resolvería en el plazo de un mes, algo que aún no ha sucedido. Bergillos señalaba que la licitación de la redacción del proyecto estaba dividida en dos bloques, uno con la asistencia técnica para la construcción del parque noroeste y otros para la conducción de las aguas residuales.