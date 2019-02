Luis Moreno anuncia su vuelta a la política liderando un nuevo partido

Luis Moreno ha anunciado su vuelta a la política liderando el partido Independientes por Baena y Albendín (Indeba). El que fuera alcalde socialista de Baena desde 1995 hasta el 2011 afirma que ha dado «este paso firme, decidido y con voluntad de llegar» a las elecciones municipales y «que el pueblo decida».

Con el manifiesto que ha difundido por la localidad, que «es un primer llamamiento», pretende darse a conocer y busca colaboración y que la gente pueda sumarse a este proyecto. En él explica que vuelve «consciente de mis limitaciones, porque creo firmemente que frenaremos la decadencia de Baena y acabaremos con las corruptelas políticas». Afirma que Baena «está hundida y dejada en todos los sentidos», sin horizonte para nuestros jóvenes, «que tienen que emigrar masivamente». Luis Moreno anunció a finales del año pasado que pedía la baja del PSOE y añade que además de solicitarla a nivel federal y regional, hace unos días lo ha hecho en la agrupación local de Baena. Con respecto al anuncio de Jesús Rojano, actual alcalde, de presentar una querella contra él por acusarlo de corrupción, afirma que no tiene constancia de ella.

Sobre la candidatura, reconoce que no está completa, pero que cuenta ya con más de diez «socialistas conocidos y reconocidos» que concurrirán en la misma y que no descarta encabezarla. Para eso cuenta con mucha experiencia y «voluntad de servicio», ya que afirma que no cobraría nunca ninguna nómina si llega a la Alcaldía. Indeba es un partido en trámite que reúne a «socialistas decepcionados, progresistas, centristas e independientes».