La Junta asegura que el nuevo centro de salud es una prioridad

La delegada territorial de Salud y Familias, María Jesús Botella, señaló ayer en Villanueva de Córdoba que la construcción de un nuevo centro de salud en esta localidad es una prioridad de la Consejería y aseguró que espera que en los presupuestos del Gobierno autonómico se recoja esta actuación.

Tras mantener una reunión con la alcaldesa, Dolores Sánchez, y con representantes del PP, PSOE e IU, María Jesús Botella explicó que desde que asumió el cargo de delegada ha estado «encima» de esta infraestructura y aseguró que los flecos pendientes se van a solucionar, como ocurre con el expediente de aceptación de los terrenos cedidos por el Ayuntamiento, «que está listo para ir al Consejo de Gobierno».

Botella dijo que ya en el año 2004 la Junta tenía sobre la mesa la necesidad de construir el nuevo centro de salud, por lo que manifestó no entender cómo «quince años después el anterior gobierno no resolviera una demanda ciudadana de este calado y un clamor de los propios profesionales» que trabajan en unas instalaciones que no son las adecuadas.

Sobre la situación actual, también queda pendiente redactar un proyecto funcional sobre las necesidades, pues el ya existente hacía referencia a otros terrenos distintos a los de la parcela anexa al centro de salud actual que han sido cedidos por el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.