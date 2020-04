Coronavirus en Córdoba: La residencia Felipe Solís de Cabra acogerá a asintomáticos si fuese necesario

La residencia de estudiantes Felipe Solís de Cabra acogerá a contagiados por coranavirus asintomáticos si fuese necesario. El edificio tiene capacidad para 40 plazas que estarán destinadas a pacientes sin síntomas que de forma voluntaria quieran aislarse. En la provincia, y según aseguran fuentes de Salud, será el único espacio previsto para este fin.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

Fuentes de la Junta explican que la Consejería de Salud y Familias, con el fin de prevenir contagios, trabaja en crear "una red de residencias en todas las provincias andaluzas para acoger pacientes asintomáticos que de forma voluntaria quisieran aislarse mientras sea determinado por prescripción médica". Estas fuentes indican que la medida se pondría en marcha "de forma inmediata" si hiciera falta.

Estos contagiados tendrían un seguimiento médico ordinario, similar a la persona que se encuentra aislada en su casa, y dispondrían, según Salud, "de los servicios básicos necesarios para su estancia y manutención".

La Junta ha previsto también, y, de hecho, lleva varios días equipándolo, utilizar el hotel Ciudad de Córdoba como hospital, que dependería del Reina Sofía. No obstante, y aunque el hotel está siendo medicalizado para ese fin, no se espera su puesta en marcha de inmediato al tener por ahora cubierta la asistencia en los centros hospitalarios existentes.

Residencia Felipe Solís de Cabra. FOTO: CÓRDOBA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó el pasado fin de semana a las comunidades una lista con posibles espacios (hoteles, albergues, residencias, polideportivos, etcétera) para acoger a pacientes asintomáticos y dio de plazo hasta este viernes para tenerla. Esta misma semana, el gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, aseguraba que la Junta lleva trabajando tiempo en ese listado y que cuenta con 10.000 plazas previstas en toda Andalucía por si hicieran falta.

La asociación Aehcor ha transmitido a sus asociados esta semana la posibilidad de utilizar hoteles y apartamentos para pacientes asintomáticos por si tenían interés en ello. Su presidente, Alejandro Navarro, explica que algunos han mostrado interés pero hay cuestiones que resolver previamente. Navarro asegura que "no hay un marco legal" definido y hay muchas incógnitas, como quién se hace cargo de los establecimientos, qué servicios prestan o qué formación hará falta. Mientras no exista mayor definición, por tanto, no habrá un listado oficial.