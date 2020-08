Los vecinos reclamarán mejoras para la ronda Norte

Los vecinos reclamarán mejoras para el tramo de ronda Norte de la Junta, en que va de la de Poniente a Fuente de la Salud, en la reunión que esperan mantener con el alcalde, José María Bellido, en septiembre. El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, explica que el alcalde se comprometió a reunirse con los consejos de distrito Norte y Noroeste por separado para escuchar sus reivindicaciones, ya que la propuesta que hay no les hace gracia. Tanto es así que prefieren que no se haga la carretera si no se consensúa el proyecto. En esos encuentros participará el CMC. De Gracia considera fundamental que esta vía «no cree barreras, no genere ruidos, y solvente el problema del canal y de la línea de alta tensión», que en el proyecto no aparecen soterrados.

El CMC ya ha trasladado al alcalde que los vecinos quieren un proyecto único. «No vale cerrar un trayecto Noroeste y otro Norte», señala, ya que «lo que se haga en uno afecta al otro». No obstante, no les parece mal que la carretera se ejecute por fases. Una cuestión que los vecinos consideran fundamental es ver cómo será el recorrido por la calle Teruel, donde exigen que se aleje de las viviendas y que vaya soterrada o en trinchera. «Hay que cerrar todo el proyecto, negociar toda la ronda, porque si no hay consenso, mejor que no se ejecute, ya que no somos partidarios de que se haga algo para seguir generando problemas».

El proyecto presentado por la consejera de Fomento, Marifrán Carazo en julio, está presupuestado en 96,6 millones e introduce cambios en relación al del 2010. El nuevo trazado irá en superficie por la avenida de La Arruzafilla y en paralelo al parque del Canal, así como soterrado en parte a partir de El Brillante. La primera fase, de 600 metros, partirá de la ronda de Poniente, donde irá un tramo soterrado bajo la glorieta de Trassierra. El trazado de la segunda fase será de 1,6 kilómetros y se iniciará en la calle Teruel, donde irá descendiendo para ir soterrado a partir de El Brillante. En una primera parte habrá un túnel de pantalla de 400 metros hasta el colegio Pablo García Baena y en otra irá en trinchera. La Asomadilla se salvará con un falso túnel.