Urbanismo continuará estudiando si sigue con la innovación de Cosmos

La decisión sobre la innovación de PGOU que promovió el actual equipo de gobierno hace casi tres años no está tomada a pesar de que existe un nuevo informe que deja entrever que es innecesaria. Urbanismo seguirá estudiando si continúa o no con la modificación del planeamiento con la que pretende dejar suficientemente claro que las industrias dedicadas a valorizar deben estar fuera del núcleo urbano. El Ayuntamiento debe decidir aún qué hacer con la controvertida innovación de PGOU que lleva aparcada desde principios de año. El presidente de Urbanismo, Pedro García, explicó ayer que la «innovación conlleva más cuestiones que hay que ver». En este sentido, aseguró que «se va a estudiar para ver las cuestiones técnicas y administrativas, pero en el casco urbano de Córdoba no se puede valorizar con el actual PGOU».

Esa afirmación coincide con las conclusiones del informe de la dirección técnica de Urbanismo en el que se basa la resolución firmada por García para denegar a Cosmos la licencia para valorizar residuos no peligrosos para su uso como combustible alternativo y que considera que el PGOU impide ya la valorización. Lo que tiene seguro García es que «con los informes técnicos de la Consejería de Salud y con los de la Gerencia de Urbanismo queda claro que en el casco urbano de Córdoba no se puede incinerar ni valorizar». García insistió en que las licencias de obras y actividad «son actos reglados» y «no tiene nada que ver el gusto político», por lo que si no tienen todos los parabienes, darlas sería «prevaricación». En cambio, «la innovación sí tiene carácter político». Por ello, añadió, al haber informes que sostienen que el PGOU impide valorizar, «si doy licencia a Cosmos, estaría prevaricando».

Por su parte, el presidente de CECO, Antonio Díaz, considera «un error no ayudar a una empresa como Cosmos». Díaz afirmó ayer que es un «gran error estratégico abrir un melón» y crear un conflicto que pone en entredicho «el desarrollo y mantenimiento» de una empresa de tanto peso en la ciudad, algo que solo puede achacarse a «líneas políticas de los responsables políticos».