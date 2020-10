Rafael Vallejo: «El pequeño comercio se está hundiendo porque está acosado»

-¿Cree que ha afectado al comercio de cercanía más que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-A mí, particularmente, me ha afectado aproximadamente en una bajada del 50% de las ventas respecto al año pasado, pero no puedo quejarme, yo tengo una librería papelería y con la campaña escolar he salvado la situación más o menos. A partir de ahora la cosa va a ser más dura. Lo tenemos bastante complicado, estamos muy indefensos, yo no tengo ninguna ayuda de nada y no será porque no lo hemos solicitado, pero a día de hoy no me han concedido nada.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-En mi caso particular, y en otros muchos casos, nos afecta mucho las ventas por internet. Yo me enfrento a compañías que tienen unas bases de datos tremendas y que ofrecen descuentos y los portes gratuitos, y todas esas cosas hacen mucho daño porque no podemos competir, así que tenemos que hacerlo de otra manera, dar servicio, intentando modernizarnos lo que podemos, especialmente a nivel de gestión, que es otra laguna que tenemos. Yo por experiencia anterior sé algo de ordenadores, pero reconozco que hay gente que no tiene esa posibilidad y le viene esto muy grande. Además, todo esto de la informática, crear una web enlazada a tu base de datos, eso es muy costoso, una empresa de barrio esos costes no los puede asumir. Y luego los alquileres costosísimos, hay muchísimos locales cerrados porque el alquiler es demasiado alto. Es imposible salir adelante pagando esos costes tan altísimos, eso está abocado al fracaso. El pequeño comercio se está hundiendo porque está acosado por las grandes compañías, internet, al final se mezcla un poco todo y no puedes, aunque tengas iniciativa y conozcas el mercado.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Los impuestos nos están comiendo, en el caso de las librerías teníamos un IVA reducido, ahora el IVA normal, pagamos muchos impuestos, con lo cual te queda poco margen. No puedes levantar cabeza y no puedes competir con las grandes superficies e internet. Necesitamos algún tipo de ayuda, de alguna manera nos tienen que apoyar porque es muy triste pasar por calles y ver muchísimos locales cerrados, locales que han estado abiertos toda la vida y están cerrando.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Yo creo que es fundamental, no podemos dejarlo todo en manos de las grandes compañías y de internet, no podemos acabar comprando el pan en internet. El comercio de barrio necesita ayuda porque es muy importante.