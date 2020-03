QSD eleva al Congreso su petición de un Estatuto del Desaparecido

Familiares de los desaparecidos en Córdoba Paco Molina, Ángeles Zurera y Rafael Muriel asistieron ayer, arropados por entidades como la asociación Anfane, al acto institucional, celebrado por primera vez en el Congreso de los Diputados, para conmemorar la declaración del 9 de marzo como Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Además de la entrega de premios prevista, las familias tuvieron la oportunidad de elevar a los diputados el listado con veinte peticiones elaborado por la fundación Quién Sabe Dónde QSD Global, impulsada por el periodista Paco Lobatón, entre las que destaca la necesidad de crear el Estatuto del Desaparecido. También exigieron una mayor visibilidad y más recursos.

Según Isidro Molina, padre de Francisco Molina, «tenemos muchas demandas, pero si no conseguimos un marco legal y un estatuto que respalde a las familias no vamos a poder avanzar». Molina, que tuvo la oportunidad el jueves de reunirse con el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, explicó que si bien aún no ha habido un avance concreto, «hemos percibido que todos los grupos políticos parecen estar por la labor de prestar más apoyo a la causa de los desaparecidos», al tiempo que recordó que «se trata de un drama que viven miles de familias en España y que están reclamando actuaciones para mejorar la respuesta en estos casos».