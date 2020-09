El PSOE exige al alcalde pasar a la acción en el casco histórico

El Partido Socialista propondrá en el pleno ordinario de septiembre, que tendrá lugar el jueves, que se declare el casco histórico zona acústicamente saturada (ZAS), se amplíe la zona de tráfico restringido (Acire) a toda su extensión y que se lleven a cabo las medidas propuestas por la comisión de usos del casco. La portavoz socialista, Isabel Ambrosio, ha pedido al alcalde que pase a la acción en el casco histórico y ha defendido la necesidad de iniciar ese expediente administrativo para preservar el espacio patrimonial y ha vuelto a rechazar la posibilidad de que se pongan veladores en la zona de la Mezquita-Catedral como algunos empresarios le habían pedido al Ayuntamiento calificando la propuesta de "ocurrencia" y "parche".

Ambrosio ha criticado que el alcalde, José María Bellido, haya tirado "a la basura" el trabajo realizado en el anterior mandato por la comisión de usos del casco histórico y no haya tenido en cuenta un trabajo consensuado por el consejo de distrito, las asociaciones y los empresarios.

Por contra, la edil socialista ha recordado que el actual equipo de gobierno optó por crear una concejalía del Casco Histórico, que ha resultado a su juicio ser "una medida vacía, sin contenido, que formaba parte del márketing político, porque no cuenta ni con presupuestos ni con recursos humanos". Es más, desde el PSOE lamentan "la desaparición" de la Delegación con la marcha de Laura Ruiz, dejando "un balance vergonzoso porque no se ha dado ni un paso adelante para evitar la degradación del casco". La moción, que será respaldada por Izquierda Unida y Podemos, incluye otras propuestas en materia de vivienda, la garantía de una red de servicios públicos o que se intervenga en ejes viarios y plazas plantando arbolado, ampliando parques y zonas verdes.

Por otro lado, los socialistas llevarán a la sesión del jueves una segunda moción para favorecer la reactivación económica que ha sufrido y sufre el sector de las salas de ocio infantil y de actividades extraescolares. Ambrosio ha explicado que unos 40 negocios se han visto afectados por el cierre declarado por la pandemia en la provincia y ha solicitado ayudas del Ayuntamiento para estos, en su mayoría, pequeños autónomos. También ha pedido al equipo de gobierno que los asesore en la negociación con la Junta de Andalucía para, si no los dejan reabrir, que se establezcan al menos medidas para paliar el desempleo.

Por último, la portavoz socialista ha explicado el rechazado de su partido a una declaración institucional propuesta por el equipo de gobierno para la reactivación del sector cultural. "Nos parece una auténtica tomadura de pelo", ha dicho apoyar esta declaración cuando la voluntad del gobierno local, ha dicho, ha sido sacar dinero del cajón de Cultura para invertirlo en otras áreas. "No es serio esto ahora", ha dicho invitando a cumplir la moción aprobada hace unos meses para la reactivación cultural.