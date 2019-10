El PSOE critica que el plan de choque contra la exclusión social "es solo humo"

El grupo municipal socialista ha criticado esta mañana que "el plan de choque contra la exclusión social" anunciado por el gobierno local de PP y Ciudadanos, "a día de hoy es solo humo" o “en el mejor de los casos, una declaración de intenciones”. De esa manera, se ha pronunciado la concejala socialista Alicia Moya sobre una de las medidas prometidas por el gobierno local, lamentando que aún no haya detalles de las actuaciones que se llevarán a cabo en Moreras, Palmeras y distrito Sur. Moya censura que "en los cien primeros días de gobierno no se han cumplido los compromisos adquiridos" y "en los barrios que necesitan un plan estratégico no ha cambiado nada". Es más, recuerda que la responsable de Servicios Sociales, Eva Timoteo, anunció para el 23 de septiembre que habría novedades en relación a las negociaciones con la Junta y el Gobierno, fecha que se ha sobrepasado sin tenerlas. Por ello, concluye que “la derecha no apuesta por los servicios sociales”.

Moya ha criticado "los discursos triunfalistas" de Timoteo, cuando destaca como "mérito" el “plan de actuación en los tres barrios más desfavorecidos” y la ampliación de la plantilla del personal que depende de su área. En este sentido, la concejala asegura desconocer “qué impulso se ha dado a un plan establecido con anterioridad" y, además, avisa de que el aumento de plantilla para tramitar la renta de inserción mínima viene “a través de la Junta”.

Moya ha criticado también las "alarmas infundadas" que ha creado la responsable de Servicios Sociales en lo que va de mandato, como la suscitada con el contrato de ayuda a domicilio, con el que "alarmó a 2.400 beneficiarios del servicio y a mil trabajadoras" para “sacar al día siguiente la varita mágica” y anunciar la firma de “una prórroga ya preparada durante el anterior mandato".

En relación a las listas de espera de Servicios Sociales, y aunque las noticias que tiene son que se están reduciendo, señala que "no hay datos que lo corroboren", por lo que ha denunciado "la falta de transparencia". Por todo ello, el PSOE pide al alcalde, José María Bellido (PP), que se ponga a trabajar”.