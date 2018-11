El PP acusa a la alcaldesa de incitar de forma "sesgada" a "robar" la Mezquita-Catedral a la Iglesia

El portavoz municipal del grupo municipal del PP, José María Bellido, ha acusado a la alcaldesa de incitar de forma "sesgada" a otras administraciones a "robar" la Mezquita-Catedral a la Iglesia al no remitirles con las conclusiones de la comisión conocidas hace un par de meses toda la información jurídica existente. Bellido tiene claro que la alcaldesa “busca un juicio sesgado, ya que está incitando a que se tomen iniciativas jurídicas por otras administraciones para robarle la Mezquita-Catedral a la Iglesia, porque no es reclamar la titularidad sino quitarla, y, sin embargo, no envía el único informe jurídico que existe y cuyas conclusiones son contrarias a las de la comisión” –en referencia al de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento.

Por ello, Bellido ha acusado también a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, de “deslealtad institucional”, “al remitir las conclusiones del informe de la comisión sin ninguna base jurídica y ocultando el único informe oficial que obra en el Ayuntamiento, el de la Asesoría Jurídica”, por lo que “se envía solo la parte que interesa”. A esto se une, según Bellido, que las conclusiones de la comisión “carecen de informe jurídico” y solo hacen un “recorrido histórico”.

Bellido ha anunciado que el PP va a remitir al Ministerio de Cultura, a la Consejería de Cultura y al Ministerio de Justicia, administraciones a las que el Ayuntamiento ha enviado las conclusiones de la comisión, “un escrito en el que explicará el recorrido del expediente y el informe de la Asesoría Jurídica porque no podemos permitir que adopten medidas sin conocer la totalidad de los informes que obran en este Ayuntamiento”. Además, advertirá “de las consecuencias que podría tener iniciar acciones sin tener en cuenta los informes que tienen los funcionarios”.