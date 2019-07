Las piscinas de la Fuensanta y de la calle Marbella abrirán a partir del día 10

Las piscinas de la Fuensanta y de la calle Marbella, que aún siguen cerradas, estarán en funcionamiento a partir del día 10 de julio. La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Isabel Albás (Ciudadanos), ha asegurado, tras la primera junta de portavoces previa al Pleno organizativo que se celebrará el próximo jueves, que las dos instalaciones quedarán abiertas entre "esta semana y la que viene". Aunque no ha concretado la fecha, fuentes municipales han asegurado después que se baraja que la apertura se produzca a partir del día 10 teniendo en cuenta el tiempo que tarda en tramitarse los contratos correspondientes. Albás ha manifestado su sorpresa por la manera en la que han encontrado los expedientes, ya que "no ha habido planificación" y estaban en una "situación irregular". En este sentido, el teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico (PP), ha destacado la "falta de comunicación total entre las distintas delegaciones del gobierno anterior" y ha subrayado que "la comunicación ahora es mucho mejor". A su juicio, el anterior equipo de gobierno "no ha dejado sus tareas hechas" y "todo lo que culminaba el 30 de junio estaba sin avanzar".

Entre los asuntos abordados en la junta de portavoces avanzados por Albás está que los plenos se celebrarán el segundo martes de cada mes. Así, el día 16 será el pleno ordinario de julio y el 26, el adelantado de agosto. Otros temas abordados, y que irán al pleno del jueves, son las propuestas sobre la celebración de las comisiones permanentes y especiales, sobre la dedicación y asistencia de los miembros de la Corporación, sobre el personal eventual y sobre la fijación de la asignación a los grupos municipales. La propuesta que hay sobre la mesa en relación al pleno organizativo desde la semana pasada no es definitiva y se estará negociando hasta el último momento, según ha expresado Torrico. "Hay una propuesta con alto grado de consenso que puede que no sea la definitiva y que está abierta a enmiendas hasta el último día, pero la idea es lograr consenso y en eso estamos", ha indicado.

CESAN TRES ALTOS CARGOS

Por otro lado, y en cuanto a los asuntos abordados en la junta de gobierno local, Torrico ha indicado que se ha tomado conocimiento del cese de tres altos cargos, el gerente del Ingema, la coordinadora de Gestión y Recursos Humanos y la titular jefe de la Asesoría Jurídica. El nuevo titular jefe de este último servicio será Miguel Aguilar, que ya ostentó este cargo en la corporación de José Antonio Nieto (PP) y que sustituye a Mercedes Mayo. En cuanto a los nombramientos de nuevos gerentes de empresas y organismos municipales, Albás ha indicado que se trabaja en ello, pero sin prisa y para que sean "los mejores".