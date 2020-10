Las peluquerías de Córdoba reclaman la reducción del IVA al 8% para evitar el colapso del sector

Profesionales de peluquerías y estética se han concentrado esta mañana en el Bulevar Gran Capitán de Córdoba para reclamar al Gobierno de España la reducción del IVA, que actualmente está en el 21%, al 8%. Se trata de una reivindicación que empezó en el 2013 y que sigue sin respuesta, pese a que "el PSOE cuando estaba en la oposición presentó una proposición no de ley (PNL) al anterior Gobierno para exigir esa rebaja, por lo que solo le pedimos que cumpla con lo que ellos mismos propusieron".

Gregorio Porras, presidente de la asociación que representa al sector en la provincia, ha explicado que la situación es "muy preocupante", ya que después del confinamiento y el cierre total de negocios, la reapertura no ha supuesto una recuperación "y actualmente los salones acumulamos una media de un 35% de pérdidas respecto al año anterior pese a que hay muchos empleados que siguen en ERTE y muchos negocios que se han quedado en una sola persona porque el propietario ya no puede mantener más puestos de trabajo". Tras el repunte inicial, "con un nivel de facturación mucho más bajo por el límite de aforo", apuntala, "esperábamos un otoño mejor, pero todas las celebraciones están suspendidas, lo que afecta directamente a nuestros negocios", relatan, y temen que, si no se toman medidas "el colapso se produzca a principios del año que viene".

También preocupa el endeudamiento al que se han visto abocadas las peluquerías, mediante créditos ICO, que deberán empezar a devolverse en abril-mayo del 2021. En este sentido, Porras ha señalado que "una rebaja de 13 puntos en el IVA permitiría dar un margen para que las empresas puedan sobrevivir y hacer frente a esas deudas". De lo contrario, "muchos salones se verán obligados a cerrar, incapaces de afrontar los gastos". En este momento, se estima que en la provincia de Córdoba hay 1.500 salones de peluquería abiertos, aunque algunos han sucumbido durante el confinamiento y no han podido reabrir, y más de 3.000 empleos "que están en juego", subrayan.

La subida del IVA al 21%, recuerdan, "supuso la pérdida de 33.000 empleos en toda España, un 80% mujeres de difícil recolección porque se trata de una profesión muy específica, tras el cierre de 13.000 salones".

Por otro lado, los peluqueros y profesionales de la estética reclaman ayuda al Gobierno para regular el sector y la economía sumergida que está floreciendo en esta crisis. "Son necesarias medidas de información al ciudadano para que acuda a los negocios que pagan impuestos y que tienen que cumplir las medidas de seguridad exigidas en esta pandemia".