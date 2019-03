Pediatras demandan la gratuidad de dos vacunas contra la meningitis

El coordinador del comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEPA), David Moreno, demandó ayer que se incorporen a los calendarios oficiales de todas las comunidades de España dos vacunas, que ahora son de pago, frente a sendos tipos de meningitis (la B y la ACWY), para así eliminar prácticamente todas las meningitis bacterianas de la edad infantil, enfermedades que llevan asociadas graves consecuencias y una mortalidad del 10%. Estas declaraciones las hizo este experto en la apertura de las décimas Jornadas de Vacunas, organizadas por esta asociación en Córdoba, con la participación de más de 500 especialistas.

Moreno recordó que la población infantil española está protegida desde hace años frente a varias meningitis, haemophilus influenzae tipo B, meningococo C y neumococo (esta última es la Prevenar, última en incorporarse). Por lo que si se incluyeran, añadió, con cargo a la sanidad pública las otras dos vacunas (la B y la ACWY) frente a la meningitis, que ahora mismo hay que pagar de forma privada a un precio alto, «el círculo de la protección frente a la meningitis quedaría cerrado» y se reducirían los casos relativos a estas dos meningitis. Castilla León, Canarias y Melilla ya han incorporado estas dos vacunas. Por su parte, el codirector de las jornadas Francisco Álvarez alertó del auge de casos de sarampión en Europa, con la aparición de varios brotes, debido a la desigual cobertura vacunal entre países y regiones. Álvarez aclaró que, aunque en España no existe con el sarampión un problema como en Italia, Francia o Alemania, es importante recibir todas las dosis de las vacunas, porque el porcentaje de niños que se puso en el 2017 la segunda dosis de la vacuna triple vírica (que protege contra el sarampión) cayó al 92,4% en España, la cifra más baja de los últimos tres años.

Claves

1. PAPILOMA VIRUS

El también codirector de estas jornadas Javier Álvarez instó a incrementar la tasa de cobertura de la vacuna contra el papiloma virus (VHP) entre las adolescentes andaluzas, pues en la actualidad ronda el 60%, según las cifras oficiales, pero la AEP la reduce al 50%, a pesar de que esta inmunización previene contra el cáncer de cuello de útero. También demandó esta asociación que puedan beneficiarse de esta vacuna los chicos.

2. GRUPOS ANTIVACUNAS

Sobre los movimientos antivacunas, David Moreno manifestó que, a pesar de su existencia, la cobertura con respecto a todo tipo de vacunas en España supera el 95%. Sobre el anuncio de algunas regiones, como Galicia, de no permitir el próximo curso la matriculación en guarderías de los niños que no estén vacunados, la AEP apostó por seguir mejorando la información a los padres, frente a la prohibición, ya que la vacunación, aunque muy beneficiosa, no es obligatoria en España.