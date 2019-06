El parque comercial de la carretera de Palma tiene vía libre para iniciar la obra

La empresa promotora del parque comercial de la carretera de Palma denominado Los Patios de Azahara, Mitiska Reim, tiene vía libre para iniciar las obras de este proyecto que completará la manzana en la que está instalado Leroy Merlin. Esto es posible después de que la Junta haya emitido un informe en el que concluye que la licencia comercial otorgada hace una década no ha caducado y con el que archiva el expediente. A raíz del informe, Urbanismo ha desestimado el recurso presentado por Comercio Córdoba contra el permiso de obra concedido en febrero pasado, por lo que esa licencia, al igual que la comercial, permanece activa.

Para entender en el punto en el que está esta iniciativa hay que recordar que Mitiska Reim presentó a mitad de septiembre del 2018 el proyecto en Urbanismo y, un mes después, pidió licencia de actividad y obra. Desde un principio Comercio Córdoba no vio con buenos ojos la iniciativa al considerar que infringía el PGOU y alegó contra ella, anunciando que presentaría todo tipo de recursos. La federación advirtió también de que estaba próxima la caducidad de la licencia comercial que la Junta había concedido en febrero del 2009 a Firga y Construcciones, la propietaria de los terrenos, para un parque comercial que no cuajó tal y como estaba previsto pero del que se edificó una parte (en la manzana están Leroy Merlin, Decathlon y McDonald’s). En febrero del 2019, y unos días antes de que expirara el plazo de diez años fijado, Urbanismo concedió la licencia de actividad y obra. En marzo, y a raíz de ello, Comercio Córdoba presentó un escrito a la Junta solicitándole la revocación de la licencia comercial al estimar que estaba caducada. La federación también presentó en Urbanismo un recurso de reposición contra el permiso de obras y actividad argumentando que es contrario al planeamiento porque el suelo en el que se ubicará es industrial y no tiene la calificación de gran superficie minorista. Comercio Córdoba pidió la suspensión de la licencia de obra apoyándose en que la Junta acababa de abrir un expediente de caducidad del permiso comercial. La Junta notificó a la empresa promotora la caducidad de la licencia comercial, pero la empresa alegó. La Junta tenía tres meses para contestar las alegaciones.

Fuentes de la Junta explican que, una vez analizadas las alegaciones y tras el informe emitido por la asesoría jurídica de la Consejería de Economía, el consejero, Rogelio Velasco, ha firmado una orden por la que dicta «el archivo de las actuaciones encaminadas a dejar sin efecto la licencia comercial otorgada» a Desarrollo y Promociones 3 C Acuario (así se llamaba la empresa que quería levantar el parque hace una década), que ahora es propiedad de Global Megobrebi (sociedad creada para impulsar Los Patios de Azahara) «por considerar que la misma continúa produciendo sus efectos».

Las mismas fuentes señalan que «la licencia comercial otorgada debe continuar produciendo sus efectos a pesar del transcurso de los plazos establecidos» y «ello porque la diligencia mostrada por el interesado en la ejecución de la actividad comercial» entra «en conflicto con cualquier posible apreciación de una inequívoca voluntad de abandono» y «resulta incompatible con la declaración de caducidad». La Junta argumenta que ya «se ha puesto en marcha» una parte «considerable de la superficie útil de exposición y venta al público autorizada» (en referencia a los establecimientos abiertos) y que la promotora ha logrado «en plazo» la licencia municipal de obras y actividad para «el resto de la actuación proyectada».

Urbanismo, tras conocer las conclusiones de la Junta, ha emitido otro informe. Su anterior presidente, Pedro García (IU), firmó una resolución con la que desestima el recurso presentado por Comercio Córdoba. Fuentes de Urbanismo indican que el proyecto cumple con el planeamiento urbanístico y que la licencia comercial sigue activa porque era para toda la manzana y ya se ha ejecutado una parte.