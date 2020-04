El paro se ceba con Córdoba, que se sitúa como la provincia española con más desempleo

Solo había que añadirle un factor negativo más como la incidencia del coronavirus para que el mercado laboral de Córdoba se resintiera de sus problemas estructurales para volver a ser la provincia española con la mayor tasa de desempleo. La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes recoge que una de cada cuatro personas activas no tienen empleo (24,89%), una tasa que supera en diez puntos la media nacional (14,41%) y en tres puntos la andaluza (21,21%). Esta evolución es aún más negativa en el caso de la mujer, puesto que el 28,8% de las cordobesas están en el paro, frente al 21,6% de los hombres.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que en la provincia hay 93.300 desempleados en el primer trimestre del 2020, lo que supone 16.000 más que hace un año (77.300) y 5.400 más que en cuarto trimestre del 2019 (87.900).

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

No es de las tasas de paro más altas de la provincia en la serie histórica, pues durante la última crisis económica se alcanzó un desempleo del 33,4% en el tercer trimestre del 2012 (con una tasa del 41,8% en ese trimestre en la mujer), pero sí refleja que en Córdoba existe un problema estructural en el mercado de trabajo al depender en exceso de la estacionalidad de las campañas agrícolas o de actividades como el comercio y el turismo, que ahora con el coronavirus se han paralizado desde el estado de alarma. Este modelo productivo, en el que tiene tanta importancia la estacionalidad del sector servicios y de la agricultura, deja a la provincia en una situación muy vulnerable para hacer frente a variables inesperadas como el covid-19, que ha provocado una importante destrucción de empresas en la provincia, que se incrementen sustancialmente los ERTE y que caiga el número de ocupados por la elevada temporalidad de las contrataciones y esta nueva situación provocada por la pandemia. No obstante, la incidencia es aún mayor a los datos oficiales, pues la EPA no incluye como parados a las personas que se han visto afectadas por un ERTE, ya que se consideran ocupados mientras dicha suspensión sea inferior a tres meses.

En España, el paro sube este trimestre en 121.000 personas, con lo que se contabilizan 3.313.000 desempleados. Frente al importante aumento del paro en Córdoba en comparativa interanual, en España se produce un descenso del 1,23% al reducirse la cifra en 41.300 personas. Según informa el INE, por sexo, el número de hombres en paro aumenta en 58.100 este trimestre, situándose en 1.564.200. Entre las mujeres el desempleo se incrementa en 62.900, hasta 1.748.800. Por grupos de edad, el paro aumenta en los grupos por debajo de 55 años. Entre las personas de 25 a 54 años sube en 99.500 y entre los de 20 a 24 años en 21.600. En cambio, entre las personas de 55 y más años el paro disminuye (–2.000). El paro se eleva este trimestre en servicios (172.800 parados más) y en industria

(15.100). En cambio, baja en construcción (–9.600) y agricultura (–19.700). También desciende en 32.900 entre los que perdieron su empleo hace más de un año y en 4.700 entre las personas que buscan su primer empleo.

En Andalucía hay 836.700 parados, 12.800 más que en el cuarto trimestre del año (+12,8%) y 7.200 más que hace un año (+0,87%).