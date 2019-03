Los colegios 'Seneca', de Córdoba, y Rodríguez Vega, de Almedinilla, ganan un concurso de la ONCE

Los colegios Séneca de Córdoba y Rodríguez Vega de Almedinilla han sido seleccionados hoy como ganadores de Córdoba en la 35 edición del Concurso Escolar del grupo social ONCE

‘Por mí y por todos mis compañeros’ que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a aportar ideas para convertir el tiempo del recreo en una "oportunidad lúdica y educativa que no provoque la exclusión por razones de diversidad o discapacidad", informa la ONCE en una nota de prensa.

En esta edición han participado 1.041 alumnos que han conformado 26 grupos de trabajo de 21 centros educativos de la provincia, bajo la coordinación de 21 profesionales de la educación.

Se trata de un programa de sensibilización educativa que arrancó el pasado mes de octubre con la intención de que el aula trabaje de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los estudiantes para mantener una convivencia respetuosa, especialmente en ese momento feliz del “cole”, evitando que se convierta en lo contrario.

La hora del recreo suele durar entre 20 y 30 minutos. Es el tiempo suficiente para que un estudiante se sienta al margen de sus iguales. Por ello, este concurso busca que los centros perciban el recreo como una parte importante de su proyecto educativo y no como un simple paréntesis en la jornada lectiva. De esta manera se puede convertir en una oportunidad educativa para la inclusión y la diversión de todos y todas, indica la ONCE.

En el 35 concurso escolar del grupo social ONCE han participado todos los escolares de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional. Los estudiantes de Primaria y Especial han realizado un cartel que refleja sus pautas para fomentar y reivindicar la diversidad e inclusión en el recreo, que va acompañado de una audiodescripción. Mientras, los escolares de la ESO, FP y Bachillerato han grabado un videoclip musical, de un minuto de duración, junto a un pequeño guión.

Cada grupo o aula ha subido a la página web del concurso (www.concursoescolaronce.es) su trabajo en la categoría correspondiente: A (3º, 4º de Ed. Primaria); B (5º y 6º de Ed. Primaria); C (Ed. Secundaria y FP Básica); D (Bachillerato y Formación Profesional Media y Superior), y E (Ed. Especial).

Los trabajos seleccionados por el jurado de Córdoba para cada una de las categorías han sido:

CATEGORÍA A: 3º y 4º de Primaria

Colegio: Colegio Séneca de Córdoba

Curso: 4º de Primaria

Profesora: Esther Guerrero



CATEGORÍA B: 5º y 6º de Primaria

Colegio: CEIP ‘Rodríguez Vega’ de Almedinilla

Curso: 5º de Primaria

Profesora: Francisca Chica



CATEGORÍA C: ESO y FP Básica

Colegio: CEIP ‘Rodríguez Vega’ de Almedinilla

Curso: 1º ESO

Profesor: Manuel Jesús Morente



Los trabajos ganadores



El cartel ganador en la categoría A se titula ‘Tod@s somos más’ y presenta un gran símbolo de sumar donde aparecen varios niños y niñas con distintas capacidades a un lado y a otro. Y un símbolo de igual, junto al cual están todos los niños y niñas jugando juntos. Niños y niñas con problemas de visión, de audición, en las piernas y otros sin ninguna dificultad. Pero todos y todas juntos, jugando juntos porque ¡todos somos más!

El ganador de la categoría B tiene por título ‘En tus manos está, mueve los hilos de la inclusión’ y contiene un mensaje que varios muñecos sostienen con sus manos como marionetas de cuerdas. El mensaje es el lema de la ONCE de este año ‘Por mí y por todos mis compañeros’. Varios muñecos pequeños forman las siglas de ONCE. El mensaje que se ha trabajado con el alumnado, que también aparece en el cartel es ‘En tus manos está, mueve los hilos de la inclusión’.

Mientras que el vídeo de la categoría C se titula ‘Nadie queda fuera, nadie queda solo’. Comienza el recreo, y los alumnos se disponen a jugar y a divertirse practicando deporte. Todo transcurre con normalidad, hasta que alguien se da cuenta de que un alumno no puede participar porque tiene un brazo inutilizado. De inmediato, los alumnos hablan entre ellos y deciden cambiar de juego para incluirlo en el grupo, aportan juegos de otro tipo y empiezan a jugar todos juntos.

Estos colegios pasarán a la siguiente fase, la autonómica, cuya resolución se conocerá en el mes de abril. Los ganadores absolutos de esta edición, disfrutarán durante un fin de semana en Madrid del Campus ‘Por mi y por todos mis compañeros’, en el que vivirán momentos llenos de actividades y experiencias innovadoras, con visitas culturales y talleres.

Presidido por la directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, el jurado de este concurso en su edición provincial ha estado compuesto por Carmen Aumente, redactora de Diario CÓRDOBA, Rocío Linares, redactora de ABC Córdoba; Juan Ruz, director de El Día de Córdoba; Cristina Ruiz, coordinadora del Área de Necesidades Educativas Especiales de la Delegación Territorial de Educación de Córdoba; Manuel Pedrero, profesor de la Junta de Andalucía; Inmaculada Nieto, coordinadora provincial Etpoep de Córdoba, y Francisco Valderas, consejero territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla.