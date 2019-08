Nieto dice que la campaña de la Junta contra la violencia de género es "de libro"

El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, considera que la polémica campaña publicitaria de la Junta de Andalucía sobre la violencia de género es "de libro o de pacto". El también presidente honorífico de los populares cordobeses ha defendido la campaña puesta en marcha por la Consejería de Igualdad, al considerar que calca la medida 24 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "No puede quedar más claro y esta medida no se colocó por capricho de nadie", ha dicho Nieto hoy en rueda de prensa, para a continuación citar literalmente la medida que dice que anima a "desarrollar campañas de prevención y sensibilización con mensajes positivos, unitarios y adaptados a las exigencias de cada momento, implicando a la sociedad en su conjunto, y eligiendo los momentos más favorables para su difusión, como por ejemplo, los veranos. Esas campañas deben focalizarse en el rechazo al maltratador, y presentar ejemplos de mujeres fuertes y valientes, sin recurrir al cliché de las víctimas".

El portavoz de los populares ha añadido que fue una de las medidas del pacto "más apoyadas" por colectivos y personas comprometidas con la lucha contra la violencia de género, que entendían que era fundamental ofrecer "un escenario de futuro" a las mujeres que no se atreven a denunciar, "porque creen que lo que viene después es peor. A ellas hay que convencerlas de que lo que viene es mejor", ha dicho Nieto, que ha recordado otras campañas similares de la Junta de Andalucía (la del año 2013) o la del Gobierno de Aragón de 2017, e incluso "muchas canciones" que enfatizan ese aspecto.

Nieto ha criticado, por tanto, la postura del PSOE-A que ha atribuido a su incapacidad de adaptarse a su nuevo papel en la oposición. "El PSOE no se ha adaptado a la oposición y prefieren al niño partido por la mitad, a la Junta partida por la mitad, como la mala madre salomónica". En esta línea, el dirigente popular ha dicho que le dar pena que el gobierno del cambio tenga "una oposición tan triste". Nieto ha llegado más lejos al denunciar, aunque ha dicho no tener si no denuncias verbales de algunos colectivos, "la presión" que supuestamente estaría ejerciendo el PSOE para que dichos colectivos se posicionen en contra de la campaña. "No sé si esos comentarios son verdad o mentira, pero hemos recibido esa información y no me extraña viendo cómo trabaja el PSOE", ha comentado. En última instancia, Nieto ha pedido a la oposición "lealtad institucional" para dejar aparcadas estas críticas con "algo tan vacío como que si las mujeres de la campaña se ríen más o menos de la cuenta o si las imágenes se han usado ya antes".