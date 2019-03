Infraestructuras revisará el alumbrado del centro tras las protestas de los comerciantes

La concejala de Infraestructuras, Amparo Pernichi, ha reconocido hoy que es preciso revisar el alumbrado público de la calle Cruz Conde, después de que los comerciantes de la zona se concentraran ayer para exigir más luz y una mejora general de la iluminación. Pernichi ha reconocido que la iluminación de la calle Cruz Conde, una obra acometida con el plan de eficiencia de los fondos Jessica, tendrá que revisarse "no porque esté mal ejecutada", ha dicho, sino al menos como respuesta a la protesta que lideraron ayer los comerciantes. "Tenemos que ponernos a trabajar y ver si hemos cometido algún fallo, pero es una decisión técnica", ha afirmado.

La concejala de Infraestructuras ha negado, eso sí, que haya farolas que no funcionan en el centro: "No sé de dónde salen esas cosas, distinto es que la cantidad de iluminación pudiera ser poca", ha matizado Pernichi, que también ha achacado la situación de Cruz Conde a la altura de los magnolios que entran en competencia con las farolas, como ocurre en otros barrios como Cañero o el Campo de la Verdad. Respecto a la calle San Fernando ha indicado que será una de las principales obras de Mi barrio es Córdoba en 2019, y Claudio Marcelo, en la que aún no se ha aplicado el plan de eficiencia energética.

El PP ha llevado esta polémica al pleno de hoy en forma de pregunta oral. El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, ha preguntado a la concejala de Infraestructuras si tiene alguna intención de actuar con carácter de urgencia a raíz de las reclamaciones ciudadanas en las calles Cruz Conde, San Fernando o Claudio Marcelo, que ha definido como "la boca del lobo". Fuentes le ha pedido a Pernichi que revise su concepto de "eficiencia energética", porque los demás coinciden en decir que es "oscuridad". "Una cosa es la eficiencia energética y otra cosa es no ver", ha resumido el viceportavoz popular. En este punto, el PP ha coincidido con UCOR y Ciudadanos, que piensan también que la eficiencia energética ha sacrificado la iluminación y que si en el centro se ve es porque hay escaparates.