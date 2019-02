El Imtur contratará más personal y subirá el sueldo de los que trabajan ahora

El presidente del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Pedro García, ha anunciado la intención del Gobierno municipal de aumentar la dotación de personal para este órgano y de aumentar los sueldos de los actuales trabajadores que están en plantilla con el fin de equipararlos con la media de los entes autónomos, ya que en este momento están por debajo.

García no ha adelantado en qué se traducirá esta medida en el presupuesto, ya que "en medio está la Intervención municipal", ha señalado, al tiempo que ha desmentido que el Imtur haya intentado autoenmendar su presupuesto para incluir la tasa turística, como ha indicado el PP esta mañana. En cuanto a la tasa turística, el responsable del Imtur ha indicado que el consejo asesor ha debatido sobre si es conveniente o no incluirla si bien aún no se han publicado las conclusiones de dicho debate.

En cualquier caso, la postura municipal, según Pedro García, es "que sea la comunidad autónoma quien imponga una tasa turística para toda Andalucía que se destine a conservación y puesta en valor del patrimonio, algo que repercutiría en los que consumen patrimonio, que son los turistas".