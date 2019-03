García ve una "excusa para no hacer sus tareas" el rechazo a la tasa turística

Un día después de que la Junta haya rechazado poner tasa turística, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y responsable de Turismo y del Imtur, Pedro García, considera "absurdo el argumento de que con la tasa se pierde potencial o visitantes", que ve como "una excusa para no hacer las tareas". Es más considera que Andalucía "se va a quedar la última región de Europa y del mundo" en poner la tasa turística "y eso es porque los que mandan de verdad no quieren ponerla, no porque los políticos no la vean". A su juicio, "los que se sientan hoy en el Gobierno de la Junta de Andalucía son los patriotas del taco, los que defienden a los que tienen mucho dinero y que no pagan impuestos, ni tasas, ni nada y, claro, así es complicado".

García se muestra partidario de poner una tasa turística a los que pernoctan en Córdoba y a los que la visitan en autobús por unas horas, que sería "una cuota mínima que apenas repercute en el visitante pero que tiene mucha incidencia en el presupuesto municipal". Como ejemplo pone que si a Andalucía vinieron el año pasado 32 millones de visitantes y se les hubiese cobrado un euro por día, se habrían recaudado 32 millones de euros que, "en un reparto con los ayuntamientos, hubiera servido para arreglar muchas murallas del Marrubial y mucho patrimonio".

García está convencido de que "nadie deja de ir a una ciudad europea que le cobra un euro o 50 centímos".

Las palabras de García se producen un día después de que la delegada de Turismo, Purificación Joyera, confirmara que no respaldará la implantación de la tasa, que más que sumar, resta.