El Feminario levanta la voz de las mujeres por diez reivindicaciones aún no conseguidas

Más de 500 mujeres, y algunos hombres, que proceden de asociaciones, ayuntamientos, instituciones y centros educativos, de toda España, han comenzado esta tarde del viernes un encuentro que llega a su 30º edición, el Feminario que organiza la plataforma andaluza de apoyo al Lobby Europeo de Mujeres (Palem), que ha sido inaugurado en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba por Rafaela Pastor, presidenta de la plataforma; la vicerrectora de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria, Rosario Mérida, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Lourdes Arroyo.

Este 30º Feminario, según ha manifestado Rafaela Pastor, realiza una declaración con diez reivindicaciones en las que se conceptualiza la 4º ola del feminismo. Para Pastor, "en 20 años han cambiado muchas cosas, pero podemos tener las mismas reivindicaciones que escribió Mary Wollstonecraft en su vindicación por los derechos de las mujeres, o las mismas que escribió Simone de Beauvoir diciendo que las mujeres no podíamos ser independientes si no éramos autónomas económicamente". En su opinión, "hemos conseguido, intermitentemente la paridad, pero tuvimos que luchar desde las organizaciones feministas para que los partidos políticos pusiesen cuotas, porque no había manera de que las mujeres ocupasen el Congreso". Además, en este país, "las cátedras las tienen un 21% de las mujeres y en el cine, las directoras son solo un 13%".

Las mujeres tienen que seguir levantando su voz, no cejar en la lucha, "porque queda mucho por hacer", asegura Pastor. "Mientras haya una niña en el mundo que sea prostituida, se muera de hambre, que sea violada, no hemos avanzado suficiente", dice tajante. Y precisamente, la abolición de la prostitución es el primer punto de la declaración del 30º Feminario, seguido por "la prohibición del alquiler de las mujeres para ser preñadas y comprar sus bebés".

En la inauguración, también ha intervenido la vicerrectora Rosario Mérida, que ha mostrado el apoyo de la Universidad y de las mujeres académicas a este encuentro. "La Universidad de Córdoba no puede ser una torre de marfil alejada de la ciudadanía, sino que debe ser permeable y responder a las demandas y retos sociales; entre los que se encuentra la igualdad entre mujeres y hombres", ha asegurado la vicerrectora. Mérida ha añadido que "hay que ser consciente de que el conocimiento que se genera en la Universidad también tiene sesgos de género y que por eso estamos comprometidos con que este conocimiento se impregne de las teorías feministas". Mérida ha señalado los pasos que se están dando a este respecto, como el nombramiento de una delegada para la igualdad en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), o la creación en 2018 del Observatorio de Mujeres en Ciencia e Innovación, que prestará asesoramiento en el diseño de la nueva Ley de Universidades.

La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Lourdes Arroyo, ha destacado que eventos como el Feminario ayudan a la visibilización, “que no puede realizarse sin formación e información”. Arroyo ha hecho un llamamiento a la unidad de mujeres y hombres y ha pedido que “no se dé ni un paso atrás en igualdad”.

El Feminario se celebra los días 15 y 16 de noviembre en el Salón de Actos del Rectorado. Está prevista la participación de las filósofas Amelia Valcárcel, Victoria Sendón, Cristina Molina y Alicia Miyares; la historiadora Consuelo Flecha; y la politóloga Nazanín Armanian, que disertarán sobre el feminismo como una teoría política de liberación para todas las mujeres, las herencias del Derecho Político y Eclesiástico en las sociedades actuales, el sujeto político según Celia Amorós, de Mary Wollstonecraft al Me too, o los medios de comunicación y las redes sociales al servicio del patriarcado, con las intervención de las periodistas Inmaculada Jabato, Montserrat Boix y Mar Arteaga.