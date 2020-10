CTA amenaza con una huelga general por la situación de las empresas municipales

El sindicato CTA en el Ayuntamiento ha amenazado con convocar una huelga general como la de mayo del 2015 por la situación de las empresas municipales y contra la privatización de servicios. El secretario general de CTA en el Ayuntamiento, Francisco Moro, ha indicado este lunes que si no mejora la situación de los trabajadores no van a tener más remedio que repetir lo ocurrido hace cinco años ante lo que considera "un desmantelamiento del Ayuntamiento", que en una década ha perdido 700 puesto de trabajo.

Representantes de CTA en distintas empresas municipales se han concentrado este lunes en la puerta del Ayuntamiento para denunciar la situación de Cecosam, Aucorsa y el Imtur. El secretario general de la sección sindical de CTA en Cecosam, Esteban Portero, asegura que en esta empresa, "desde primera hora, se actúa de mala fe porque tanto el alcalde como el presidente no cumplen con los acuerdos firmados con el comité de empresa". Portero asegura que "hay un preacuerdo firmado desde primeros de enero y no se está cumpliendo, lo están dejando pasar", y "no quieren reunirse con los trabajadores", por lo que estos han anunciado una huelga para el 1 de noviembre. A esto se unen que "desde hace tres legislaturas la empresa no está recibiendo las transferencias municipales, tasadas en 1,7 millones" y "cada vez hay menos personal, lo que va en detrimento de la atención a la ciudadanía y nuestra, porque estamos viendo que poco a poco el servicio lo quieren privatizar".

El representante de la sección sindical de CTA en Aucorsa, Víctor García, denuncia que la empresa no les ha dado un local para llevar a cabo sus funciones a pesar de ser el sindicato con más representación en la misma. Además, "cualquier trabajador de nuestra empresa trabaja cien horas más que el resto" y "tenemos que coger vacaciones en verano cada tres años". Otra queja es que "el colectivo de conductores no tiene descanso asegurado en todo el día con una jornada de 8 horas y 45 minutos". A su juicio, "se están creando plazas de técnicos que vemos innecesarias" y "con eso se infla el presupuesto que tiene Aucorsa, cuando a nosotros nos niegan cualquier mejora".

Por su parte, Francisco Moro ha aludido a la situación del Imtur, "donde llevamos cinco años intentando negociar el convenio colectivo" y "a trabajadores que conocen cinco idiomas se les traslada por 20 ó 30 euros a viajes internacionales". Además, añade, "las condiciones son precarias, con unos salarios muy por debajo de los que tenemos los trabajadores municipales". A su juicio, el Ayuntamiento "parece un hospital robado" y "donde había 300 ó 400 trabajadores puede haber ahora 30 y eso repercute en el mantenimiento de la ciudad, de los colegios y de las infraestructuras". Además, señala, "los servicios sociales están en mínimos, la recaudación terminan por extinguirla pasándola a manos privadas y servicios que son esenciales como la ayuda a domicilio siguen privatizados". Por ello, piensa que el gobierno local demuestra una "nula gestión".