La Corredera es la zona con más licencias de veladores otorgadas

La Corredera es la zona con más establecimientos con licencias de veladores otorgadas para este año. El reparto se puede consultar en la web de Urbanismo, donde, además de las zonas ordenadas por su carácter controvertido, cerca de una treintena, se pueden ver los planos de cada uno de los establecimientos con permiso. De esa forma, a la posibilidad de consultar las zonas ordenadas entre Urbanismo, los vecinos y los hosteleros, los locales incluidos y los planos con las mesas y sillas permitidas, desde hace unos días se puede acceder también a establecimientos que están fuera de esos ámbitos. Así, en la web aparecen los cerca de 500 repartidos por toda la ciudad que ya tienen permiso para instalar mesas y sillas en la calle con sus planos (la mitad no están activos aún, ya que se están incorporando de forma gradual). Los últimos datos ofrecidos por Urbanismo en mayo eran que ha recibido 531 solicitudes de licencias, de las que el 80% (420) estaban resueltas entonces. En aquel momento estaba pendiente la activación de estos datos en la web, que permite ver cómo tras La Corredera, la avenida de Barcelona es la que más establecimientos con permiso de veladores tiene, 18; seguida de Gran Capitán, con 17; Isla Fuerteventura, con 15; avenida del Aeropuerto, con 9; Ronda de Isasa, con 8; y José María Martorell, con otros 8.

¿Para qué sirve esto? El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, explica que para que «vecinos y negocios vean lo que legalmente está autorizado», por lo que es más fácil detectar los que no tengan permiso. De Gracia asegura que era una antigua demanda cuya puesta en marcha se ha retrasado y que es necesaria ya que, aunque los negocios están obligados a colocar el plano en la puerta, «muchos no lo hacen o ponen los de otros años». Ya hay vecinos que están consultando estos planos y haciendo un seguimiento de lo que realmente hay colocado en la vía pública. Es más, De Gracia indica que a través de las asociaciones están llegando «denuncias en relación a negocios que molestan» y que incumplen la ordenación.

El presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, ve en esta herramienta más que una fórmula para denunciar, una fuente de «información para empresarios y vecinos» que complementa a la que los locales muestran en la calle. Según asevera, «es una herramienta para facilitar el trabajo de todos» y mostrar la ordenación y una forma de «transparencia».

DEMANDAS/ De Gracia pide al nuevo gobierno local, que ha anunciado que modificará la ordenanza del 2008, que mantenga los acuerdos de la mesa de veladores y que «exista capacidad inspectora». En este sentido, pide que mientras esa modificación se produce, se garantice el cumplimiento de la normativa actual. Además, reclama el control de los toldos, ya que «la mayoría siguen siendo ilegales», de los veladores de puestos de caracoles y cruces, y de los ruidos. En cualquier caso garantiza que los vecinos no irán contra los negocios que no provoquen conflictos de convivencia. En cuanto al casco histórico, sigue con la idea de acudir al Icomos. Por su parte, De la Torre considera necesaria la modificación de la ordenanza, que es obligatoria para cumplir con el decreto de la Junta de hace un año, para lo que quedan ocho meses. Además, pide la delimitación física de las zonas en las que se pueden colocar mesas y sillas y la renovación automática de licencias en establecimientos que la piden todos los años. Según explica, Córdoba y Almería son las únicas que no tienen ese sistema. De la Torre asegura que «Hostecor estará para colaborar y ayudar al Ayuntamiento por el bien de la ciudad y el turismo».