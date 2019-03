Caballerizas Reales se ha convertido en uno de los pilares de proyecto de ciudad con más proyección, capaz de dar personalidad al sector turístico con un espectáculo permanente, que se celebra independientemente de las condiciones climatológicas, y con capacidad suficiente para desplazarse a cualquier lugar de Europa y continuar con la exhibición en el regio edificio simultáneamente, debido a la gestión de la Asociación Córdoba Ecuestre. El edificio histórico, que desde su creación por Felipe II en 1567 nunca ha pertenecido a la ciudad, es uno de los grandes atractivos tanto para el sector turismo como sitio de ubicación para centro de documentación y estudios ecuestres a nivel internacional, espacio de encuentro e intercambio de conocimientos científicos y culturales y emplazamiento donde desarrollar, promocionar y formar en oficios del sector. Sería el ansiado Centro Internacional del Caballo, piedra angular de Córdoba Ecuestre a corto plazo.

Pero este proyecto de ciudad sigue aún pendiente de la cesión de las Caballerizas Reales de Córdoba por parte del Ministerio de Defensa al Consistorio cordobés. Tras cuatro prórrogas firmadas y una inseguridad legal desde el 2001, dentro de mes y medio finaliza el último plazo para llegar, o no, a un acuerdo.

El futuro

Y este es el «miedo» que en la actualidad pone en alerta a una parte importante del sector ecuestre cordobés, además del empresarial, ya que se puede regresar a las condiciones del 2001, en las que se cedía el edificio al Ayuntamiento por 75 años; o llegar a un acuerdo definitivo, como anunció esta semana la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en Los desayunos de CÓRDOBA, y en este caso habría que articular el modelo de gestión del edificio, condicionado hoy al cien por cien por el espectáculo Pasión y duende del caballo andaluz, representación que le ha dado nueva vida a Caballerizas y elemento inseparable en estos momentos del edificio erigido para crear el caballo español. La gestión de Córdoba Ecuestre de este espacio, que ha revitalizado, es considerada por la asociación como un aval para continuar de manera definitiva tras nueve años de presencia continua y ofrecer el espectáculo con suficiente entidad y calidad para ser uno de los más importantes elementos de la marca Córdoba.

Córdoba Ecuestre pretende hacer valer estos «méritos» para ser la entidad responsable de liderar una serie de proyectos que pretenden catapultar el binomio que forma con Caballerizas como uno de los motores económico, cultural, turístico y científico de la ciudad, aunque en abril pasado los grupos municipales no se pusieron de acuerdo en la moción presentada por el PP para que Córdoba Ecuestre continuara representando Pasión y duende del caballo andaluz en el regio edificio y su establecimiento de manera definitiva con todos los requisitos legales necesarios para ejercer las capacidades otorgadas y materializar el Centro Internacional del Caballo.

Sea como fuere, la cuarta prórroga está a punto de expirar –lo hará a mediados de abril próximo- y lo que parecía que tendría un final claro en septiembre pasado tiene ahora visos de una posible solución que, aunque no sea total, si dé un paso adelante para el ansiado acuerdo.

Y tras la firma...

Y la prórroga finaliza precisamente un mes y medio antes de las elecciones municipales, por lo que las decisiones que se tomen incidirán en el gobierno municipal que salga de las urnas durante la próxima Feria de la Salud, a finales de mayo, pudiendo heredar la futura Corporación, en caso de acuerdo entre el actual Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Defensa, la patata caliente del modelo de gestión del edificio, una decisión que influirá de manera decisiva en el futuro de la ciudad, tanto si se toma como ideal la Escuela Española de Equitación de Viena, motor turístico austríaco, revitalizando el sector del caballo español (no se puede olvidar que la mayoría de ganaderías cordobesas son de estos ejemplares), como escaparate fundamental para su promoción y venta en el lugar que lo vio nacer y a través de un espectáculo del nivel del que ofrece Córdoba Ecuestre, con unas garantías jurídicas necesarias para su conveniente desarrollo; o dirigido por una entidad que cuente como gestores a instituciones públicas y representantes políticos, que corre el riesgo de caer en el conformismo; como si gira hacia un modelo inestable, sin seguridad legal y sin posibilidad de expansión, perdiendo una oportunidad única para conseguir el tan pregonado lema de Córdoba, capital del caballo.

Hace seis meses, en septiembre pasado, quedaban flecos aún en las negociaciones entre el Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Defensa sobre la cesión de las Reales Caballerizas de Córdoba. Hoy quedan dudas según la mayoría de los interesados, aunque la alcaldesa, Isabel Ambrosio, tranquiliza sobre la situación manifestando «que se está realizando todo el esfuerzo posible y confiamos en que la operación se cierre sin necesidad de una nueva prórroga». Esta percepción la respalda la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, argumentando que «existe voluntad por las dos partes. A la llegada de este Gobierno se produjo una reunión entre la ministra de Defensa y la alcaldesa, a la que han seguido varias reuniones de carácter técnico. Y estamos en el momento en que se están estudiando las diferentes propuestas y somos optimistas de que el acuerdo pueda estar cercano».

Esta voluntad de llegar a un acuerdo parece allanarse con el trabajo realizado por la Gerencia de Urbanismo que, según el presidente de la misma, Pedro García, ha realizado «todos los informes técnicos para garantizar el traspaso de propiedad del edificio desde el ministerio al Ayuntamiento, dentro de la normalidad en la gestión». Por su parte, José María Bellido, portavoz del grupo popular en el Consistorio, entiende «que ahora está la fase de negociar cómo se producirá ese acuerdo, si bien es permuta o es pago en metálico. El PP siempre ha defendido la opción de que el pago se haga a través de permuta de suelo. Deberían estar valorando qué suelos existen para poder incluirlos en el acuerdo. Desconocemos en qué estado se encuentra esa negociación». Respecto a Ciudadanos, para el portavoz en el Ayuntamiento, José Luis Vilches, la sensación es que «no se está haciendo el necesario y suficiente esfuerzo. Es evidente que, éste al igual que otros muchos temas, lo han dejado para la próxima Corporación». En el mismo sentido se pronuncia el presidente de la asociación Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, para quien «el final de la prórroga se acerca y no conocemos que se hayan formalizado los acuerdos anunciados hace meses. Demasiados años y muchas declaraciones públicas y pocos hechos reales para la solución definitiva de Caballerizas». Para el dirigente ecuestre «parece inevitable una nueva prórroga, si en las próximas semanas no hay decisiones importantes». Y parecida valoración tiene el presidente de CECO, Antonio Díaz, pues «la realidad nos dice que los tiempos han ido lentos. Los plazos se han ido alargando de forma continuada, sin llegar a una solución definitiva. Responsables políticos anunciaron que este asunto estaría resuelto antes de las elecciones municipales». La preocupación se hace más patente en el sector ganadero. El presidente de Yeguada Torrehermosa, Rafael Eraso, declara que «han pasado más de cuatro meses desde que la alcaldesa y el teniente alcalde de Presidencia anunciaran la firma del acuerdo en 15 días y ni se ha firmado nada ni se ha informado de los motivos del retraso».

La gestión

Si la cesión llega a buen puerto, comenzará un proceso delicado, el de la cesión de uso de las Reales Caballerizas. En este apartado, tanto la alcaldesa, como la subdelegada del Gobierno, manifiestan prudencia. Para Ambrosio, «del modelo de gestión no vamos a decir nada hasta que el equipamiento sea propiedad municipal», mientras que para Valenzuela «corresponde al Ayuntamiento de Córdoba como titular, una vez termine el proceso, determinar tanto el modelo de gestión como los usos de dicho edificio». En cambio, sí muestra su preferencia el primer teniente alcalde, Pedro García, para quien «lo ideal es que sea una gestión cien por cien pública, de la mano de Córdoba Ecuestre y, así, seguir haciendo que Córdoba continúe siendo un referente, desde el punto de vista turístico y cultural, también científico, colaborando con la UCO, del mundo del caballo». Para Bellido los populares han defendido «reconocer a Córdoba Ecuestre como entidad idónea para continuar su actividad en el histórico edificio en el marco jurídico adecuado. Por méritos propios, supone un aval su trayectoria y el esfuerzo realizado en el adecentamiento, rehabilitación y puesta en valor de las Caballerizas». Idéntica línea mantiene Ciudadanos en palabras de Vilches, que dice que, «en cuanto a la gestión de Caballerizas, hay un dicho: cuando una cosa funciona, no la toques. La asociación Córdoba Ecuestre, de la que también el Ayuntamiento forma parte, está gestionando con éxito, pues dejémosla hacer, estemos vigilantes, apoyemos su gestión, cubramos sus necesidades y abandonemos la idea de meter las manos de políticos poco cualificados». Para Córdoba Ecuestre, «la gestión de Caballerizas tiene que girar sobre la asociación, valorando su declaración de utilidad pública, su experiencia de gestión y la proyección nacional e internacional conseguida en los últimos años», según Rafael Blanco. Gestión que apoya CECO, pues para Díaz «lo razonable sería plantear una cesión a Córdoba Ecuestre como entidad de utilidad pública, impulsora y promotora del buen trabajo que se ha venido haciendo durante todos estos años. Córdoba Ecuestre ha potenciado Caballerizas, ha invertido y ha proyectado el caballo PRE más allá de Córdoba. Por otra parte, eso no significa que otras entidades no puedan hacer uso puntual del inmueble, tal y como ya viene ocurriendo». Opción que también defiende Rafael Eraso: «Cuando el edificio pase a ser propiedad del Ayuntamiento de Córdoba, la gestión debe asumirla la entidad que ha sido capaz de mantenerlo vivo, y que además es propiedad de instituciones públicas cordobesas, Córdoba Ecuestre, con el apoyo decidido del Ayuntamiento, la Diputación y los demás socios. En condiciones muy difíciles, Córdoba Ecuestre ha demostrado ser capaz de hacer lo que parecía imposible».

Así las cosas, el tema de la cesión de Caballerizas entra en un periodo candente, un periodo en el que vuelve a entrar en carrera, en un recorrido lleno de obstáculos, principalmente las varias elecciones que tendrán lugar en tan corto espacio de tiempo.